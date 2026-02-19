برادر پادشاه انگلیس بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی بی اس، «اندرو مونت‌باتن-ویندزور» (Andrew Mountbatten-Windsor)، برادر چارلز سوم، پادشاه انگلیس امروز پنجشنبه به اتهام سوء رفتار بازداشت شد.

بر اساس اعلام این رسانه، این شاهزاده سابق در پاییز گذشته و پس از افشای ارتباطش با «جفری اپستین» مجرم جنسی محکوم در آمریکا، از عنوان سلطنتی خود محروم شده بود.

وی که قبلا با عنوان «پرنس اندرو» شناخته می‌شد، به ظن سوء رفتار در مناصب دولتی بازداشت شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، پلیس «تیمز ولی» در بیانیه خبری خود نامی از مونتباتن-ویندزور نبرد، اما این آژانس اعلام کرد که در حال «ارزیابی» گزارش‌هایی مبنی بر ارسال گزارش‌ های تجاری توسط این شاهزاده سابق به جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم در سال ۲۰۱۰ است.

در بیانیه پلیس آمده است: پس از یک ارزیابی کامل، اکنون تحقیقاتی را در مورد سوء رفتار در مناصب دولتی وی آغاز کرده‌ایم. مهم است که در حین همکاری با شرکای خود برای بررسی این تخلف ، از یکپارچگی و بی‌طرفی تحقیقات خود محافظت کنیم.

وب سایت «گری‌زون» در گزارشی با اشاره به اسناد منتشر شده در مورد حضور خاندان پادشاهی این کشور در پرونده رسوایی های جنسی جفری اپستین نوشت که این اولین بار نیست که مقامات انگلیسی و سرویس های جاسوسی این کشور در پرونده های فساد جنسی حضور فعال دارند.

این گزارش در ادامه به بررسی پرونده «پرورشگاه کینکورا» در ایرلند شمالی پرداخت که تحت عنوان این مرکز شبکه گسترده‌ای از سوءاستفاده جنسی از خردسالان در آن ایجاد شده بود که سرویس های اطلاعاتی «ام آی۵» و «ام آی۶» انگلیس نیز با هدف «باج‌گیری و کنترل» مخالفان پادشاهی انگلیس در آن مشارکت داشتند.

بر اساس این گزارش انتشار مجموعه عظیمی از پرونده‌های محرمانه جفری اپستین، شاهزاده اندرو، برادر چارلز سوم پادشاه انگلیس و سومین فرزند ملکه الیزابت دوم را در کانون توجه قرار داده است.