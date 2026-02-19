۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

پایان انتظار اهالی شمال هنزا ؛ ۱۲۱ خانوار روستایی صاحب گاز طبیعی شدند

کرمان- با افتتاح پروژه گازرسانی به مجموعه روستایی شمال بخش هنزا شهرستان رابر توسط معاون رئیس جمهور تعداد ۱۲۱ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه گازرسانی به مجموعه روستایی شمال بخش هنزا شهرستان رابر ظهر پنجشنبه با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، استاندار کرمان و نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در خانه ملت به بهره‌برداری رسید.

با افتتاح این این طرح، تعداد ۱۲۱ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند و برای اجرای این پروژه در مجموع ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

این پروژه در محدوده منطقه گردشگری بندر هنزا اجرا شده؛ منطقه‌ای با ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری قابل توجه که توسعه زیرساخت‌های خدماتی در آن می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، تثبیت جمعیت روستایی و تقویت فعالیت‌های گردشگری باشد.

کد خبر 6753861

