پایان انتظار اهالی شمال هنزا ؛ ۱۲۱ خانوار روستایی صاحب گاز طبیعی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه گازرسانی به مجموعه روستایی شمال بخش هنزا شهرستان رابر ظهر پنجشنبه با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور، استاندار کرمان و نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در خانه ملت به بهرهبرداری رسید.
با افتتاح این این طرح، تعداد ۱۲۱ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهرهمند و برای اجرای این پروژه در مجموع ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
این پروژه در محدوده منطقه گردشگری بندر هنزا اجرا شده؛ منطقهای با ظرفیتهای طبیعی و گردشگری قابل توجه که توسعه زیرساختهای خدماتی در آن میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، تثبیت جمعیت روستایی و تقویت فعالیتهای گردشگری باشد.
