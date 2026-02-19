به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شهریاری، با تشریح آخرین آمار ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا و تیرههای عشایری در استان کرمان اظهار کرد: تا پایان روز ششم نامنویسی (۲۹ بهمنماه) در مجموع ۱۲ هزار و ۲۳۶ نفر ثبتنام خود را نهایی کردهاند که نسبت به دوره ششم تاکنون ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در روز ششم به تنهایی ۵ هزار و ۱۴۴ داوطلب ثبتنام کردند که بیانگر استقبال قابل توجه در روزهای پایانی است.
دبیر ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبان گفت: ۱۸ درصد ثبتنامکنندگان را بانوان و ۸۲ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
شهریاری، یادآور شد: مهلت ثبتنام داوطلبان امروز ۳۰ بهمنماه به پایان میرسد و فرآیند نامنویسی بهصورت غیرحضوری تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.
وی از داوطلبان خواست ثبتنام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
