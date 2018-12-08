عمارت پلیس آگاهی تهران بزرگ ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران محسن شیخ الاسلامی معاون میراث فرهنگی استان با اعلام این خبر گفت: کاروانسرای شاه عباسی و کارخانه سیمان شهرستان ری و همچنین عمارت و سر درهای واقع در ضلع شمالی و شرقی پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی آثاری است که در جلسه در کمیته فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

شیخ الاسلامی ادامه داد: ثبت بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی اولین گام در حفظ و صیانت از میراث فرهنگی کشور است اما نبایست تنها به این امر بسنده کرد و برای احیاء و مرمت بناهای تاریخی از مشارکت نهادهای متولی که در بهره برداری از این آثار سهیم می باشند استفاده نمود.

او افزود: حفظ و احیاء میراث فرهنگی هیچ منافاتی با توسعه شهری نداشته بلکه موجب تقویت تعلق شهری شهروندان و هویت بخشی به داشته های فرهنگی بین اقشار جامعه خواهد شد.