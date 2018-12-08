به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نورمحمدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت هفته قرآن و عترت در استان سمنان ضمن بیان اینکه برنامه‌های این هفته در ۱۶ رشته برگزار می‌شود، ابراز داشت: برنامه‌های هفته قرآن و عترت تئاتر خیابانی، شعر، داستان کوتاه، فضای مجازی، سرود، تواشیح و ابتهال، پوستر، خوشنویسی را شامل می‌شود که علاقه‌مندان می‌توانند در ایجاد این برنامه‌ها مشارکت کنند.

وی بابیان اینکه هدف از ایجاد برنامه‌های فرهنگی ایجاد نشاط اجتماعی و توجه به معنویات و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است، اضافه کرد: قطعاً دستیابی به این مقصود نیازمند همراهی و همراهی دستگاه‌های فرهنگی ازجمله آموزش‌وپرورش، ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و مؤسسات قرآنی است.

مسئول دفتر قرآن و عترت استان سمنان بابیان اینکه برای داشتن نسل بهتر فعالیت‌های قرآنی باید توسعه پیدا کند، ابراز داشت: با توجه به اینکه خانواده در ایجاد این فضا می‌تواند بسیار اثربخش باشد بنابراین دعوت از مشارکت خانواده‌ها در این هفته در ستور کار قرار دارد.

نور محمدی بابیان اینکه در این هفته ترویج و تبلیغ قرآن و عترت(ع) در حوزه‌های مختلف پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مردمی ازجمله دانش آموزان در برگزاری هفته قرآن و عترت هستیم زیرا این امر باعث شناسایی استعدادهای جدید در این عرصه می‌شود

وی اضافه کرد: با برگزاری برنامه‌های متنوع می‌کوشیم تا آخرین دستاوردها و توانمندی‌های علوم قرآنی شناسایی و بین نهادها، ادارات و مؤسسات قرآنی تعامل و هم‌اندیشی برقرار شود بنابراین غیر از ترویج قرآن ارتباط این مبحث با سایر حوزه‌ها نیز تقویت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر هفته قرآن و عترت دی‌ماه سال جاری در استان سمنان برگزار می‌شود.