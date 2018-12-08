جشنواره ایده برتر ۲۵ آذرماه در دانشگاه کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چیا سهراب نژاد بعد از ظهر امروز در دومین جلسه مشترک کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان و سومین ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال ۹۷ با بیان اینکه این جشنواره با هدف دریافت ایده ها و افکار دانشجویان و دانش آموزان در مسایل مختلف علمی برگزار می شود، اظهارداشت: در این جشنواره ایده های برتر انتخاب می شوند تا نخبگان سریع تر به مراکز رشد و نوآوری ورود پیدا کنند.

وی افزود: محورهای جشنواره در زمینه گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، کشاورزی و صنایع تبدیلی و فنی و مهندسی است و پیش داوری این ایده‌ ها توسط افراد متخصص و مورد تایید پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان در هفته جاری انجام خواهد شد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان ادامه داد: تاکنون جلسات داخلی و جلسه‌ ای تخصصی نیز با حضور مدیران علمی و پژوهشی و مدیران مراکز رشد استان در خصوص برنامه‌ های این جشنواره برگزار شده است و در هفته جاری هم ایده‌ های ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، پیش داوری می‌ شوند.

سهراب نژاد با بیان اینکه ۵۲ ایده در حال حاضر نهایی شده است که به مرحله پیش داوری راه می‌ یابند, یاداور شد: داوری ایده‌ ها توسط افراد متخصص و مورد تایید پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: در هر محور در صورت دارا بودن شرایط لازم، سه ایده برتر معرفی و تجلیل می‌شوند و علاوه بر این، ایده‌های برتر هم در مراکز رشد استان جذب شده و همچنین ایده‌ های برتر این جشنواره به جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان که در ۲۸ آذرماه در دانشگاه کردستان برگزار می‌ شود، معرفی شده و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.