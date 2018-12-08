راه اندازی بخش توانمند سازی مغز در مرکز توانبخشی هلال احمر

حسن صفاریه در تشریح فعالیت های بخش توانمند سازی مغز، روان و ذهن مرکز توانبخشی جمعیت هلال به خبرنگار مهر گفت: ارائه مشاوره و توانمندسازی افراد با آسیب های روانشناسی که شامل افسردگی، اضطراب، وسواس، مشکلات خواب است، بخشی از خدماتی است که قرار است در این بخش به بیماران ارائه شود.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر با اشاره به اهمیت راه اندازی این بخش در مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر گفت:بخش توانمندسازی مغز، روان و ذهن می تواند بعنوان یکی از بخش های موثر در ارائه خدمات بازپروری مغز و اعصاب قلمداد شود.

وی ارائه خدمات توانبخشی وبازپروری مغز، ذهن و شناخت حافظه، توجه، تمرکز و ... را دیگر خدمات قابل ارائه در این بخش توصیف کرد.

صفاریه افزود: مبتلایان به مشکلات حافظه یا افراد مستعد اختلال و ناتوان در تصمیم گیری، مهار فکر ورفتار می توانند از خدمات این بخش در مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر استفاده کنند.

وی در خاتمه انجام تست هوش و ارزیابی جامع توانایی های شناختی را یکی دیگر خدمات قابل ارائه در مرکز توانمندسازی مغز، روان و ذهن مرکز جامع توانبخشی هلال احمر برشمرد و خاطر نشان کرد:این خدمات جملگی با بالاترین ضریب دقت و کیفیت و با پایین ترین قیمت به بیماران ارائه خواهد شد.