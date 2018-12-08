قدمگاه امام حسن عسکری (ع) در هفته فرهنگی گرگان گلباران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه شنبه در صحن علنی شورای شهر گرگان اظهار کرد: برنامه های مختلفی برای هفته فرهنگی گرگان توسط شهرداری و دستگاه های مرتبط در نظر گرفته شده است.

وی افزود: ساعت ۱۰ روز سه شنبه قدمگاه حضرت امام حسن عسکری گلباران خواهد شد همچنین با هماهنگی کانون مساجد ورود این امام همام به گرگان در مساجد بازگو می شود.

گرزین ادامه داد: مقرر شد سه تابلو با عنوان «به شهر گرگان قدمگاه حضرت امام حسن عسکری (ع) خوش آمدید» در ورودی های شهر گرگان – شمال، شرق و غرب- نصب شود.

وی تصریح کرد: همچنین جشن درخوری در محله سبزه مشهد در ۲۵ آذر که مصادف با ولادت امام (ع) است، برگزار می شود.

گرزین گفت: در کنار این مراسم، برگزاری برنامه های جنبی دیگری چون مسابقات کتابخوانی و غیره خواهیم داشت.