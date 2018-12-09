تخریب شهر تاریخی و زیرزمینی/ فرجام مبهم بازآفرینی شهری

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: خیابان قارن ساری اولین نقطه شهری مازندران است که قرعه بازآفرینی شهری به نام آن افتاده است و به اعتقاد مسئولان میراث، بازآفرینی این منطقه در واقع تخریب بافت تاریخی و قدیمی به شمار می رود.

درعین حال چندماهی است رئیس جمهور فرمان بازآفرینی شهری را صادر کرده است و با گذشت چند ماه، مازندران در این بخش عقب ماندگی چشمگیری دارد.

عبدالله بهادر مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ضمن اشاره به وجود حدود ۴۸۰۰ هکتار محدوده بافت فرسوده و بالغ بر ۱۲۰۰ هکتار سکونتگاه های غیررسمی در استان و با توجه به اینکه افراد زیادی در این محدوده ها زندگی می کنند، فعالیت در عرصه های ناکارآمد در شهرها را به عنوان اولویت اصلی اداره کل قلمداد و خواستار توجه بیشتر مدیران شهری و استانی به مقوله خطیر و مهم ساماندهی و توانمندسازی محلات هدف شد.

وی به تشریح سند ملی راهبردی احیا و بهسازی بافت های فرسوده و عرصه های ناکارآمد پرداخت و فقر شهری ، تاب آوری شهری، حکمروایی شهری، حقوق شهروندی را از جمله موضوعات کلیدی این سند برشمرد که در این میان مقوله تاب آوری شهری را جزو رویکرد نوین و دارای اهمیت در راستای ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و تامین منافع درازمدت عنوان داشت. وی همچنین تعامل و همکاری شهردای ها، نهادهای مدنی را در فرآیند بازآفرینی، یک ضرورت جدی برشمرد.

به گفته بهادر، توجه به بافت های فرسوده و قدیمی و رفع ناپایداری آنها، به موضوعی جدی و محوری تبدیل شده، به گونه ای که سازمان های ذیربط را به تکاپوی ساماندهی و بازآفرینی بافت های مذکور سوق داده و لزوم مداخله در این بافت ها را در دوره های مختلف زمانی مطرح کرده است.

چهار هزار و ۸۰۰ هکتار از بافت های فرسوده شهری در این استان در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری، نوسازی و بهسازی می شود

چهار هزار و ۸۰۰ هکتار از بافت های فرسوده شهری در این استان در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری، نوسازی و بهسازی می شود و بر اساس آمار وزارت راه و شهر سازی، طرح ملی بازآفرینی شهری با هدف ایجاد زیر ساخت های خدماتی، رفع فرسودگی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن، تولید مسکن مناسب و ایجاد فضای عمومی در ۵۴۳ شهر و در ۲ هزار و ۷۰۰ محله به مساحت ۱۴۱ هزار هکتار اجرا می شود.

احمد حسین زادگان استاندار مازندران با بیان اینکه در بافت های فرسوده شهری مازندران ۴۰۰ هزار نفر زندگی می کنند ادامه می دهد: تا کنون پنج هزار واحد مسکونی در این مناطق با حمایت دولت و با دادن تسهیلات ارزان قیمت بازسازی شده است.

وی می گوید: مازندران حدود ۶۰ نقطه شهری دارد ولی ۲۰ نقطه شهری از این تعداد در سال های اخیر به شهر ارتقاء یافته اند و بافت های فرسوده در آنها یا وجود ندارد و یا بسیار اندک است.

به گفته حسین زادگان، بیشترین وسعت بافت فرسوده شهری در مازندران مربوط به شهرهای ساری، بابل، آمل و قائشمهر است که در زمره شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت قرار دارند.

بر اساس سرشماری سال ۹۵ ، استان مازندران حدود سه میلیون و ۲۵۸ هزار نفر جمعیت دارد که ۵۳ درصد از آنان در مناطق شهری ساکن هستند. درحالی کلید بازآفرینی شهری در خیابان قارن ساری زده شد که سیف الله فرزانه مدیرکل میراث فرهنگی مازندران از اساس با بازآفرینی بافت شهری در محدوده خیابان قارن ساری مخالف است و می گوید: متاسفانه برخی شهرداران بافت تاریخی را با بافت فرسوده اشتباه می گیرند.

وی از مخالفت با اجرای طرح بازآفرینی بافت شهری در محدوده خیابان قارن ساری خبر داد.

وی اظهار داشت: در زیر خیابان قارن ساری شهری تاریخی دیگر نهفته و قرار گرفته است و نباید به بهانه بازآفرینی آن را تخریب کرد.

عقب ماندگی دراجرای طرح بازآفرینی شهری

عقب ماندگی بازآفرینی شهری در مازندران مشهود است و شهرداران مناطق مختلف نتوانسته اند از این فرصت تاریخی برای بهسازی بافت های فرسوده بهره برند، تا جایی که علی امانی شهردار نوشهر در پیگیری خبرنگار مهر درباره بازآفرینی بافت شهری می گوید: نوشهر کمی دیر به این موضوع توجه کرد و اولین جلسه رسمی بازآفرینی شهری برگزار شد و به همت راه و شهرسازی، قطعه ای از دیوار خیابان امام موسی صدر در قالب بازآفرینی شهری در حال بازآفرینی بود که متاسفانه متوقف شده و کارنامه خوبی در این بخش نداریم.

۳۸ شهر مازندران دارای بافت فرسوده است و ساری که در رویای کلان‌شهر شدن است، رکورددار این بافت‌های نامناسب و فرسوده است. در زیرپوست بافت های فرسوده و کهنه مازندران، آنجا که کوچه‌های تنگ و موسوم به آشتی‌کنان دارد، بم‌هایی در حال شکل‌گیری است که اگر برای نوسازی و بهسازی آن تلاش نشود، فاجعه خاموش دیگری را رقم خواهد زد.

وقوع سالانه حدود ۱۹۰ زمین‌لرزه کوچک و بزرگ، بروز سیل‌های خسارت‌بار، رانش زمین، آتش‌سوزی و ... از جمله حوادث و پیامدهایی است که هرسال، تن مازندران را زخمی می‌کند و بار مالی و جانی بر دوش ساکنان این دیار قرار می‌دهد.

چهار هزار و ۸۰۰ هکتار از مساحت شهری مازندران جزو بافت فرسوده به شمار می‌رود و به‌رغم مشکلات متعدد، در سال های اخیر بیش از ۲۲ هزار واحد مسکونی مستقر در بافت‌های فرسوده مازندران برای نوسازی به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند و در مجموع ۱۵ درصد از مساحت بافت‌های فرسوده استان بهسازی شده است.