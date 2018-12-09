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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۹:۰۳

رسانه های صهیونیست اذعان کردند؛

تلاش نتانیاهو برای علنی کردن روابط دیپلماتیک با عربستان

تلاش نتانیاهو برای علنی کردن روابط دیپلماتیک با عربستان

رسانه های رژیم صهیونیستی از تلاش های بی وقفه نخست وزیر این رژیم برای علنی کردن روابط دیپلماتیک با عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تلاش های بسیاری برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی با عربستان انجام می دهد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو تلاش می کند تا روابط محرمانه میان تل آویو و ریاض را به روابط علنی و رسمی تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در اراضی اشغالی تبدیل کند.

«یوسی کوهن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) نیز در این خصوص به نتانیاهو کمک می کند و طرفهای آمریکایی نیز در این روند دخالت دارند.

یک روزنامه عبری زبان نیز دو ماه قبل اعلام کرده بود که بحرین مذاکرات محرمانه با رژیم صهیونیستی برای برقراری روابط علنی انجام می دهد.

کد مطلب 4479805

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