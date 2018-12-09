رونمایی چینی ها از اولین گوشی نسل پنجم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، این گوشی Mi Mix ۳ نام دارد که در واقع یک مدل به روز شده با امکانات سخت افزاری جدید سازگار با استاندارد مخابراتی نسل پنجم است.

شیوآمی در کنفرانس خبری که به همین منظور در چین برگزار کرد قابلیت های گوشی جدید برای وبگردی سریع و همین طور پخش زنده تصاویر ویدئویی با کیفیت فوق دقیق را به نمایش گذاشت.

نسخه به روز شده گوشی یادشده مجهز به پردازنده Snapdragon ۸۵۵ شرکت کوالکوم و همین طور مودم X۵۰ ۵G استو حداکثر سرعت بارگذاری اطلاعات با استفاده از این گوشی به ۲ گیگابایت در ثانیه می رسد که در میان گوشی های هوشمند کم نظیر است.

انتظار می رود عرضه این گوشی در خارج از مرزهای کشور چین از اوائل سال آینده میلادی آغاز شود. ضخامت این گوشی ۲۱۸ گرمی تنها ۸.۵ میلیمتر است و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی برای آن پیش بینی شده است.

نمایشگر ۶.۳۹ اینچی با دقت ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، دوربین ۲۴ مگاپیکسلی با دقت ۲۱۶۰ پیکسل و ۱۰ گیگابایت رم از جمله دیگر امکانات گوشی یادشده است. دقت دوربین سلفی این گوشی هم به ۲۶ مگاپیکسل می رسد.