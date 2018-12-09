حمایت از ایده های نوآورانه در چهار محور آسیب زای اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خورسند، مدیر اجرایی رویداد ملی نوآوری اجتماعی با تأکید بر این موضوع که همه ما نسبت به جامعه خود مسئولیم، از تمام فعالان اجتماعی و نخبگان کشور برای شرکت در این رویداد و ارائه ایدههای نوآورانه برای کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین ایجاد استارتاپ های مؤثر در حوزه کاهش این آسیبها دعوت کرد.
وی با بیان اینکه این رویداد در دو بخش ایده و کسب کار اجتماعی برگزار خواهد شد افزود: به ایدههای برتر پس از داوری در مرکز ملی نوآوری اجتماعی، جوایز ارزندهای اهدا شده و حمایتهای لازم جهت اجرایی شدن آن با همکاری صاحبان ایده انجام خواهد پذیرفت. همچنین طرحهای برتر با حمایتهای متنوع این مرکز به شتاب دهندهها معرفیشده تا پس از طی مراحل شتاب دهی مورد سرمایهگذاری قرار بگیرند.
خورسند تاریخ شروع فراخوان را از تاریخ ۲۸ آبان ماه سال جاری و آخرینمهلت ثبت ایده یا کسبوکار اجتماعی را تا ۳۰ آذر اعلام کرد. افتتاحیه این رویداد نیز در تاریخ ۱۰ دیماه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس با حضور مسئولان برگزار خواهد شد.
خسرو دانشجو رئیس کمیته راهبردی این مرکز نیز در ادامه به معرفی پروژههای جاری این مرکز ازجمله رویداد نوآوری اجتماعی و سامانه مدیریت توان توانمندان و نیاز نیازمندان و همچنین سامانه شبکه اجتماعی نوآوری پرداخت.
در ادامه این نشست نیز دکتر کمال اکبری، بهعنوان یکی دیگر از اعضای کمیته راهبردی مرکز ملی نوآوری اجتماعی با اشاره به برنامههای سال آتی مرکز گفت: این مرکز حمایت از رویدادهای استارتاپی و تأسیس شتابدهندههای استانی در این حوزه را در برنامههای سال آتی خود قرار داده است که در همین راستا حمایت از رویداد استارتاپ ویکند اجتماعی استانداری اردبیل در ماه گذشته انجام شد.
اکبری در پایان صحبت خود، حمایت مادی و معنوی از رویداد ایدهها و فرصتهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را نیز از دیگر فعالیتهای این مرکز در همین راستا اعلام کرد.
در پایان نشست، محمدحسین ذوالفقاری دبیر مرکز ملی نوآوری اجتماعی به فراخوان طرحها و حمایت از پایاننامههای مرتبط با این حوزه و ایجاد ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی کشور اشاره کرد و این اقدامات را از برنامههای مورد تأکید این مرکز معرفی کرد.
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