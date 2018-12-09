«نائورت»؛سفیر بی تجربه امریکا در سازمان ملل/ مقایسه با دیگر سفرا

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب «هدر نائورت» از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، برای نمایندگی این کشور در سازمان ملل با انتقادهایی همراه بوده و در این میان واشنگتن پست در گزارشی با عنوان «سفیران سازمان ملل معمولا چه چیز مشترکی دارند؟ چندین دهه تجربه»، به انتقاد از تصمیم ترامپ پرداخته است.

این روزنامه آمریکایی در گزارش خود به قلم آدام تیلور می نویسد: هدر نائورت از سوی دونالد ترامپ به عنوان جانشین نیکی هیلی برای پست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل معرفی شده است. با وجود آنکه نائورت برای دو سال در سمت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فعالیت داشته، اما برای به دست گرفتن یکی از مهمترین پست‌های دیپلماسی آمریکایی که همان سفیر این کشور در سازمان ملل است، آمادگی لازم را ندارد و یک انتخاب ناجور و عجیب به نظر می‌رسد.

برخلاف تمامی نمایندگان سابق آمریکا در سازمان ملل، نائورت هیچ سابقه چمشگیری در امور خارجی یا دولتی ندارد؛ به جایش، او به عنوان خبرنگار و گوینده از ۱۹۹۶ و بیشتر برای شبکه خبری فاکس‌نیوز کار کرده و بیشتر به خاطر برنامه فاکس و دوستان که مورد علاقه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکاست، شهرت دارد.

دنیل بنیامین، هماهنگ کننده مقابله با تروریسم وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در مطلبی توئیتری درباره انتخاب نائورت می‌نویسد: تا به حال کسی چون هدر نائورت را که هیچ سابقه‌ای در امور سیاسی و خارجی ندارد، در چنین سمتی نداشته‌ایم.

واشنگتن پست در ادامه به مقایسه سابقه نائورت با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت پرداخته و می نویسد: اگر بخواهیم سابقه نائورت را با سفرای ۴ کشورهای عضو دائم شورای امنیت در سازمان ملل مقایسه کنیم، بیشتر مشخص می‌شود که او در این بین جایگاهی ندارد.

کارن پیرس از انگلیس

پیرس در سال ۱۹۸۱ به وزارت امور خارجه انگلیس ملحق شد و پس از آموختن زبان ژاپنی، به عنوان سفیر انگلیس در توکیو انتخاب شد. وی پس از آن پست های دیگر خارجی را داشت که شامل سفیر انگلیس در واشنگتن در بازه زمانی ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ می‌شود.

پیرس از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ هم معاون نماینده دائم کشورش در سازمان ملل در نیویورک بود و از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ هم نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل در ژنو شد. او به عنوان سفیر انگلیس در افغانستان کار کرده و مدیرکل سیاستگذاری در وزارت خارجه انگلیس نیز بوده است. پیرس در مارس ۲۰۱۸ به عنوان سفیر انگلیس در سازمان ملل انتخاب شد.

ما ژائوژو نمانیده چین

این مقام چینی نیز چون نائورت زمانی سخنگوی وزارت خارجه چین بود. البته این دیپلمات چینی مدت زیادی در این سمت بوده چون از ۱۹۸۷ به آن ملحق شد. او همچنین سمت‌های عالی رتبه‌ای را در بلژیک و انگلیس پیش از انتصاب در سمت مدیرکل بخش اطلاع رسانی وزارت خارجه چین در ۲۰۰۹ داشت.

ما ژائوژو پس از این سمت که به صورت مداوم با رسانه‌ها در ارتباط بود، در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ سفیر چین در استرالیا بود و پس از آن با یک وقفه ۲۰ ماهه، سفیر کشورش در سازمان ملل در ژنو شد. او در ژانویه ۲۰۱۸، به عنوان سفیر چین در سازمان ملل در نیویورک منصوب شد.

منابعی که خواستند نامشان فاش نشود پیش از آنکه ما ژائوژو در این سمت منصوب شود، به روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گفتند:‌ این مرد با وجود آنکه به نسبت جوان است، یک ستاره رو به رشد در وزارت خارجه چین است که تجربیاتی گسترده و حضور در عرصه بین‌المللی دارد.

فرانسوا دلاتر نماینده فرانسه

دلاتر در ۱۹۸۹ به وزارت خارجه فرانسه ملحق شد. او چندین بار در خارج از کشور فعالیت کرده بود که شامل سفیر کشورش در کانادا در سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ و آمریکا از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ می‌شود. او پس از ترک واشنگتن در سال ۲۰۱۱، سفیر فرانسه در سازمان ملل واقع در نیویورک شده است.

واسیلی نبنزیا نماینده روسیه

شغل دیپلماتیک نبنزیا به دوران شوروی باز می‌گردد. نخستین سمت‌های او وابسته سفارت شوروی در تایلند در سال ۱۹۸۸ بود. نبنزیا در دوران فعالیتش چندین بار در خارج از کشور از جمله هیات دائمی روسیه در سازمان ملل در نیویورک فعال بوده است. او به عنوان معاون نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی در ژنو فعال بود.

نبنزیا پیش از آنکه سال گذشته میلادی سفیر روسیه در سازمان ملل مستقر در نیویورک شود، به عنوان معاون وزیر خارجه روسیه فعالیت داشت. او جانشین ویتالی چورکین فقید شد که در نتیجه سکته قلبی در فوریه ۲۰۱۷ درگذشت.