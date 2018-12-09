واکنش بحرین به عدم مشارکت امیر قطر در نشست ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین در پست توئیتری خود نوشت: بهتر بود امیر قطر درخواستهای عادلانه کشورهای عربی را می پذیرفت و در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت می کرد.

حساب رسمی وزارت خارجه قطر در توئیتر اعلام کرد که این کشور در سطح وزیر در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض شرکت می کند.

سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پیشتر رسما از تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دعوت کرده بود که در این نشست شرکت کند.

این در حالی است که رسانه ها با توجه به اختلافات میان قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرکت امیر قطر در این نشست را بسیار بعید می دانستند.

بر اساس این گزارش قرار است «سلطان بن سعد المریخی» وزیر مشاور در امور خارجه قطر در نشست مذکور شرکت کند.

«احمد الرمیحی» مدیر دفتر اطلاع رسانی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: سلطان المریخی وارد ریاض شده و ریاست هیأت قطری را برعهده دارد.