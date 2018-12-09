فرانسه جهنم جدید مالیاتی جهان شد/سهم از GDP به ۴۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، درحالی‌که هنوز گردوخاک اعتراضات شدید به بالا رفتن نرخ مالیات سوخت، در خیابان‌های پاریس به زمین ننشسته است، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اوای‌سی‌دی) اعلام کرد که فرانسه در سال ۲۰۱۷ با کنار زدن دانمارک، به کشوری با بالاترین نرخ مالیات تبدیل شده است.

در بین ۳۴ کشور توسعه‌یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اوای‌سی‌دی)، فرانسه به رهبری امانوئل ماکرون، بالاترین رتبه را از لحاظ نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی، به دست آورده است. درحالی که میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در بین کشورهای عضو این سازمان ۳۴.۲ درصد است، فرانسه با مالیاتی برابر با ۴۶.۲ درصد تولید ناخالص ملی، پیشتاز است و به این ترتیب از این لحاظ از دانمارک هم که مدت‌ها رتبه اول را در اختیار داشت، بالاتر رفته است.

مالیات در دانمارک با ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است. سوئد، ایتالیا و یونان، در رده‌های بعدی، ۵ کشور اول را تشکیل می‌دهند، درحالیکه مکزیک با ۱۶.۲ درصد، پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

نرخ میانگین درآمدهای مالیاتی برای دولت‌های عضو اوای‌سی‌دی، در سال ۲۰۱۷، با افزایش اندکی نسبت به سال قبل روبرو شد و به بالاترین سطح تاریخ خود، ۳۴.۲ درصد تولید ناخالص ملی، رسید. رکورد قبلی ۳۴ درصد و مربوط به سال ۲۰۱۶ می‌باشد.

درحال حاضر فرانسه درگیر چندین هفته اعتراضات شدید می‌باشد که در پی اعلام افزایش مالیات سوخت به راه افتاده است. آخرین ناآرامی‌های اعتراضی جلیقه زردها، منجر به زخمی شدن ۱۰۰ نفر و دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر شد.

این اعتراضات خشونت‌بار در نهایت منجر به این شد که دولت لااقل برای سال ۲۰۱۹، برنامه افزایش مالیات سوخت را کنار بگذارد.