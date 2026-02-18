۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

زلنسکی «مسائل حساس حل نشده» در مذاکرات صلح اوکراین را تشریح کرد

رئیس جمهور اوکراین در سخنانی در خصوص مذاکرات ژنو اعلام کرد که سرنوشت اراضی شرق اوکراین و آینده نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا «مسائل حساس حل نشده» هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه اعلام کرد: در مذاکرات ژنو هیچ توافقی بر سر مسائل کلیدی حاصل نشد.

رئیس جمهور اوکراین گفت که هیچ توافقی بین اوکراین و روسیه در مورد مسائل کلیدی مذاکرات ژنو با میانجیگری آمریکا حاصل نشده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولودیمیر زلنسکی پس از پایان مذاکرات به خبرنگاران گفت: ما می‌ توانیم ببینیم که برخی کارهای مقدماتی انجام شده است، اما فعلاً مواضع متفاوت است، زیرا مذاکرات آسان نبود.

وی سپس سرنوشت اراضی شرق اوکراین و آینده نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا که روسیه کنترل آن را به دست گرفته است، را به عنوان مسائل «حساس» حل نشده در مذاکرات صلح ذکر کرد.

این در حالی است که ولادیمیر مدینسکی رئیس هیئت روسیه در مذاکرات ژنو پیشتر گفته بود: مذاکرات دشوار اما کاری و حرفه ای بود. دور بعدی مذاکرات به زودی برگزار خواهد شد.

دور سوم مذاکرات صلح اوکراین به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگانی از روسیه، اوکراین و آمریکا در ژنو پایتخت سوئیس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد.

با وجود برگزاری چند دور مذاکره، جنگ بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. مسائل سرزمینی همچنان مهمترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بین دو طرف است.

روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند با حفظ و توسعه مناطقی که تحت کنترل دارند ابتکار عمل در میدان نبرد و همچنین در میدان مذاکره را به دست بگیرند.

    • IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      تا زمانی که ترامپ زلنسگی را حذف نکند صلحی برقرار نمی کند چون زلنسگی رابطه اش با اروپا خوب است یکنفر سرکار می آورد ضد اروپایئ باشد
    • امین IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      زلنسکی شخصیت به شدت خودشیفته دارد، هرقدر روند صلح بیشتر طول بکشه ضرر این جنگ هم بیشتره
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      اشتباه است زلنسگی را رئیس جمهور خطاب بکنیم باید سرپرست خطاب شود چون بیش از یکسال و نیم است ریاست جمهوریش تمام شده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها