محمد عشقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره تربیت مربی امداد و کمکهای اولیه تأکید کرد: توسعه آموزشهای امدادی و ارتقاء سطح آمادگی جامعه از اولویتهای اصلی هلالاحمر در کاهش آسیبهای ناشی از حوادث است.
وی افزود: هرچه تعداد مربیان آموزشدیده افزایش یابد، انتقال صحیح، علمی و استاندارد مفاهیم امدادی به جامعه تسهیل شده و این امر نقش مؤثری در افزایش تابآوری اجتماعی و نجات جان انسانها خواهد داشت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با اشاره به عملکرد قابل توجه معاونت آموزش و پژوهش استان در سال جاری، خاطرنشان کرد: این معاونت با برنامهریزی هدفمند، اقدامات گسترده و کمسابقهای در حوزه برگزاری دورههای تخصصی و توانمندسازی منابع انسانی انجام داده است.
عشقی ادامه داد: دوره مذکور با حضور 30 نفر به مدت پنج روز با حضور مربیان خبره و مجرب برگزار شد و شرکتکنندگان پس از طی آموزشهای نظری و عملی، برای ایفای نقش مؤثر در ترویج فرهنگ امداد و کمکهای اولیه در سطح استان آماده میشوند.
وی تأکید کرد: برگزاری چنین دورههایی گامی مؤثر در تقویت شبکه مربیان امدادی و تحقق مأموریت آموزشی هلالاحمر در خدمترسانی علمی و اثربخش به مردم است.
