به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی در نششست بخش خصوصی و دولت گفت: تفاهمنامه همکاری مشترک میان استانداری کهگیلویه و بویراحمد و شرکت شهرکهای صنعتی ایران به امضا رسید.
وی اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی شهرکهای صنعتی استان، کمبود زمین در مناطق تقاضامحور است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد تا پایان امسال ، منابعی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان برای تأمین زمین و توسعه شهرکهای صنعتی اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: شرط استفاده از این ظرفیت، مبادله قرارداد زمین توسط متقاضیان در یکی از شهرکهای صنعتی استان است.
رحمانی تأمین زیرساختها را محور دوم این توافق دانست و گفت: مقرر شد زیرساختهای شهرکهای صنعتی به صورت مشارکتی و با سهم ۵۰ درصدی منابع استانی و ۵۰ درصدی از محل درآمدهای داخلی شرکت شهرکهای صنعتی استان تأمین شود.
وی همچنین از واگذاری زمین با سطح خدمات پایینتر خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با هدف کاهش قیمت تمامشده زمین و افزایش انگیزه سرمایهگذاری انجام میشود.
استانداری کهگیلویه و بویراحمد به تصمیم جدید درباره توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: زمین مورد نیاز برای احداث نیروگاههای خورشیدی در برخی شهرکهای صنعتی به صورت اجارهای در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه از حدود ۶۰۰ واحد صنعتی استان، ۳۷۵ واحد در شهرکهای صنعتی مستقر و فعال هستند، افزود: از این پس واحدهای کوچک و متوسط ملزم به استقرار در شهرکهای صنعتی خواهند بود، مگر اینکه در موارد خاص مرتبط با ماهیت فعالیت یا شرایط آلایندگی باشد.
رحمانی مهمترین مطالبه استان از وزارتخانهها را تفویض اختیار بیشتر به استانها عنوان کرد و گفت: هرجا اختیار به استانها واگذار شده، عملکرد موفقتری رقم خورده است.
