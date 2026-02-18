حجت الاسلام عزیزی: ۲۰ محفل انس با قرآن در مساجد رودسر برپا می شود

حجت‌الاسلام حسین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ماه نزول قرآن، ۲۰ محفل قرآنی با هدف ایجاد فضایی معنوی برای مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان در مساجدی که ظرفیت برگزاری محافل قرآنی را دارند، برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم به‌عنوان معجزه الهی برنامه‌ای کامل برای حیات فردی و اجتماعی بشر ارائه کرده است، افزود: تلاوت روزانه آیات الهی موجب طراوت، شادابی و تعالی روح انسان می‌شود و ماه رمضان بهترین فرصت برای انس بیشتر با کلام وحی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودسر ادامه داد: اجرای برنامه تلاوت روزانه یک جزء از قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار دارد و امیدواریم این اقدام گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ قرآنی و معرفی هرچه بیشتر این کتاب آسمانی به‌عنوان جامع‌ترین دستورالعمل زندگی باشد.

عزیزی در ادامه با اشاره به اجرای گسترده طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» توسط مبلغین در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، پایگاه‌های فرهنگی و محافل خانگی تصریح کرد: این طرح با هدف گسترش مفاهیم قرآنی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی اجرا می‌شود و کتاب‌های مربوط به این طرح از سوی اداره تبلیغات اسلامی در اختیار مبلغین و مربیان قرآن مدارس و دانشگاه‌ها قرار گرفته است.