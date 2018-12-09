به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، «یون یانگ چان» دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد: تاکنون پیشرفتی در خصوص سفر «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی به سئول حاصل نشده است.

دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری کره جنوبی در این خصوص گفت: بر این اساس، خبری نیز برای اعلام کردن نیست.

بر اساس اعلام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، هنوز هم تا اواخر سال جاری میلادی احتمال انجام این سفر وجود دارد.

این درحالیست که در ماه سپتامبر سال جاری میلادی و هنگامی که مون جائه این رئیس جمهوری کره جنوبی به منظور مذاکرات با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به پیونگ یانگ سفر کرده بود، از «اون» برای سفر به کره جنوبی دعوت به عمل آورد.