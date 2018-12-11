کشف آب روی سیارک «بن نو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ناسا متوجه شده سیارکBennu مرطوب و دارای گرداله های بیشتر از تعدادی است که قبلا تصور می شد.

محققان روز گذشته نخستین مدل ها از اطلاعاتی را منتشر کردند که فضاپیمایOsiris-Rex هفته گذشته پس از فرود روی سیارک Bennuجمع آوری کرد. این سیارک فقط ۸۰ میلیون تن وزن دارد. بنو به طور مداوم دور زمین مدار می زند و ۱۵۰ سال دیگر به نزدیکی زمین می رسد.

روی سطح سیارک هیچ مایعی وجود ندارد اما مقدار انبوهی از آن به شکل گل خیس زیر سطح قرار دارد.

دانته لورتا یکی از پژوهشگران دانشگاه آریزونا می گوید: محیط این صخره فضایی آبی رنگ کمی ناملایمتر از چیزی است که تصور می کردیم. روی آن به جای یک یا ۲ ،صدها گرداله ۱۰ متری وجود دارد.

همچنین یک گرداله ۵۰ متری نیز روی «بن نو» وجود دارد که به نظر می رسد دو مخروط است که روی هم قرار دارند.

آمی سیمون ازناسا می گوید: شواهدی از آب در گذشته «بن نو» وجود دارد. این خبر بسیار خوبی است.

محققان معتقدند بنو از بقایای آغازین منظومه شمسی است که ۴.۵ میلیارد سال قبل سیارات در حال تشکیل بوده است.

به گفته لورتا به نظر می رسد بنو بخشی از یک سیارک بزرگتر بوده که احتمالا درون خود آب داشته است.

کاوشگر Osiris-Rex در ماه ژانویه مدار زدن اطراف سیارک «بن نو»را آغاز می کند. محققان یک سال صرف رصد دقیق سیارک می کنند تا مکان مناسبی بیابند و در ۲۰۲۰ میلادی کاوشگر به سیارک نزدیک تر می شود و یک بازوی رباتیک گاز نیتروژن به خاک آن اسپری و نمونه هایی را جمع آوری می کند.این نمونه ها در ۲۰۲۳ میلادی به زمین بازگردانده می شوند.

ماموریت ۸۰۰ میلیون دلاری Osiris-Rex در سال ۲۰۱۶ آغاز شد.