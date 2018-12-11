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۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی:

غرامت کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی به ۱۶۷ میلیارد ریال رسید

غرامت کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی به ۱۶۷ میلیارد ریال رسید

بیرجند- مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تاکنون بالغ بر ۱۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از غرامت سال گذشته کشاورزان و دامداران استان محاسبه و در انتظار پرداخت است.

جواد غنچه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اتمام سال زراعی و آغاز برداشت برخی محصولات استان و اتمام عملیات ارزیابی روند محاسبه غرامت بیمه شدگان در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از غرامت این افراد محاسبه و در انتظار پرداخت است، بیان کرد: از این رقم ۱۱۷ میلیارد ریال مربوط به محصولات باغی و بالغ بر ۲۶ میلیارد ریال نیز در بخش زراعت است.

پرداخت کامل غرامت بخش طیور

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین از این میزان ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در بخش دام و دو میلیارد ریال نیز مربوط به بخش طیور استان است.

غنچه با بیان اینکه تاکنون تمامی غرامت محاسبه شده در بخش طیور پرداخت شده است، بیان داشت: در بخش دام نیز تأخیر در پرداخت خسارات کمتر از یک ماه انجام و در حال حاضر میزان غرامت محاسبه شده بهره برداران این بخش تا ۱۵ آبان ماه واریز شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه محصول زعفران تا ۱۵ آذرماه تحت پوشش بیمه قرار دارد هنوز محاسبه غرامت این محصول انجام نشده است.

تسویه غرامت محصولات زراعی و باغی قبل از پایان سال

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی افزود: امیدواریم قبل از پایان سال جاری تمامی غرامت محصولات زراعی و باغی استان تسویه شود.

به گفته غنچه محاسبه غرامت کشاورزان و دامداران استان در سال گذشته از آبان ماه آغاز شده است.

وی با اشاره به آغاز فصل زراعی جدید و بیمه محصولات کشاورزی، از بهره برداران این بخش خواست نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین کشاورزان و دامداران استان می تواند از محل طلب خود از صندوق بیمه به صورت تهاتر نسبت به بیمه سال جدید محصولات خود اقدام کنند.

کد مطلب 4481995

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