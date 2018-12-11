به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری سه‌شنبه شب در نشست با مدیرکل استان‌های خبرگزاری مهر اظهار داشت: بخش عظیم تهاجم جهان استکبار در حوزه تهاجم نرم انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استکبار با جنگ نرم خود در پی مدیریت افکار است، اضافه کرد: در مقابل این تهاجم دشمنان نیازمند خط مقاومت نرم هستیم که این خط مقاومت لشکرهایی در همه عرصه‌ها نیاز دارد از جمله مدیریت زیرساخت، مدیریت عملیات، مدیریت نظارت عملیات، بازتولید عملیات و رصد.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم ایجاد خط مقاومت سایبر، تصریح کرد: باید در عرصه سخت‌افزار و نرم‌افزار، نیروی انسانی و تامین اعتبارات یک فرماندهی واحد وجود داشته باشد که اکنون این فرماندهی واحد وجود ندارد و باید ستاد فرماندهی فرهنگی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه جنگ سایبر فوق‌العاده پیچیده است، خاطرنشان کرد: ارائه آموزش‌های گسترده در حوزه سایبر بسیار مهم است و باید رزمایش‌های سایبری نیز برای تقویت این بخش برگزار شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه فعالیت در فضای مجازی دارای علاقمندان بسیار زیادی است، افزود: یکی از ابعاد مهم نبرد آینده جهان نبرد در فضای سایبر است که این نبرد دانش‌بنیان خواهد بود.

وی به توانمندی بالای استان بوشهر در حوزه فضای مجازی و سایبر اشاره کرد و ادامه داد: بوشهر دومین استان جوان کشور است و در حوزه فعالیت‌های فضای مجازی نیز جایگاه بسیار خوبی دارد و در فضای بین‌الملل نیز این استان مورد توجه است.