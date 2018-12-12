اولین دوره از جایزه جهانی دوسالانه کتاب نهج البلاغه برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی عصر روز گذشته ۲۰ آذرماه۹۷ در نشست خبری اولین دوره جایزه جهانی دوسالانه کتاب نهج البلاغه که در محل سالن جلسات این معاونت برگزار شد، گفت:نهج البلاغه جایگاه رفیعی در نظام اسلامی دارد و برآیندی برای حضور عملی امیرالمومنین(ع) در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و حکومت داری است.

وی با اشاره به اینکه نهج البلاغه کتاب حدیثی معتبری است افزود: اگر به نهج البلاغه به عنوان یک کتاب تخصصی حدیث نگاه کنیم با توجه به فرموده علامه کاشف الغطا به این نتیجه خواهیم رسید که این کتاب به هیچ سندی نیاز ندارد و آن مجموعه ای از کلمات قصار و نامه هایی است که به صورت متواتر رسیده است.

فقهی زاده با تأکید بر اینکه تنوع موضوعی در نهج البلاغه زیاد است، افزود: بعضی از محققان از حیث اجتماعی و سیاسی با زیر موضوعات اندیشه ای از این کتاب ارزشمند استفاده کرده اند.

معاون قرآنی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه این کتاب مشتمل بر آموزه های فقهی نیست، تصریح کرد: نهج البلاغه بزرگترین کتاب حدیثی است که بر تبلیغ و توسعه ارزشمند اشاره دارد و امیرالمومنین(ع) نیز تنها کسی است که در دو گروه شیعه و سنی جایگاه ویژه ای دارد.

وی با اشاره به خصائص و ویژگی های حضرت علی(ع) اظهار داشت:حضرت علی(ع) از صحابه گرانقدر رسول الله بود که همیشه پیامبر اکرم(ص) به وجود او میبالید و مصاحبت نزدیک حضرت زبانزد و حائز اهمیت بود. همچنین در بین اهل سنت مقام بزرگی برای امام علی(ع) می توان در نظر داشت، چرا که بعد از پیامبر اکرم(ص) حکومت اسلامی فقط با وجود امیرالمومنین(ع) به ثبات رسید و از این نظر نیز در جهان اهل سنت حائز شرایط استثنایی است.

فقهی زاده با بیان اینکه مقام ولایت امیرالمومنین(ع) در بین شیعیان جهان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: شیعیان نیز جایگاه ممتازی برای امیرالمونین(ع) در نظر داشته و ولایت را مقامی بس بزرگ می دانند، در نتیجه حضرت علی(ع) تنها فرد مشترک بین آیات تطهیر است.

فقهی زاده اهداف جایزه جهانی دوسالانه کتاب نهج البلاغه را برشمرد و گفت: معرفی جوانب عملی و علمی مغفول در اندیشه و سیره حضرت علی(ع)؛ تقویت گفتمان عربی در عرصه جهان اسلام و جریان سازی علمی و فرهنگی بر محور این کتاب قدسی از اهداف مشارکت معاونت قرآن و عترت در این دوسالانه بوده است.

وی در پایان گفت: اولین دوره از جایزه جهانی دوسالانه کتاب نهج البلاغه جمهوری اسلامی ایران از سوی بنیاد نهج البلاغه و با مشارکت معاونت قرآن و عترت برگزار خواهد.

حضرت علی(ع)عادلانه ترین حکومت را تحقق بخشید

در ادامه آیت الله دین پرور، رییس بنیاد نهج البلاغه به ارائه سخنانی پرداخت و گفت: کتاب نهج البلاغه فراتر از یک کتاب و یک مجموعه ای است که در آن تنها مطالبی آمده باشد.

وی ادامه داد: امروزه در دنیا و بعد از گذشت قرنها و دشمنی هایی که با اسلام و شیعه داشته اند از کتاب نهج البلاغه به عنوان مجموعه ای از علوم که منبع لایزال الهی و کتابی که به شکل مکتوب به عرصه ظهور رسیده است بهره مند می گردند.

رییس بنیاد نهج البلاغه در ادامه تصریح کرد: ما در تاریخ شخصیتهای علمی زیادی داشتیم که سخنانی را بیان کرده اند، اما هیچ کدام در حوزه عملی وارد نشده اند و تنها حضرت علی(ع) در این حوزه وارد شده و حکومت عادلانه ای را تعریف کرده است.

آیت الله دین پرور ضمن بیان این مطلب افزود:حضرت علی(ع) عادلانه ترین حکومت را تعریف و تحقق بخشیدند که نهج البلاغه و نامه مالک اشتر نماد عهدنامه حکومت علوی است و در اعصار گوناگون مورد توجه است.

توجه به نهج البلاغه در سازمان ملل

وی در نشست خبری دوسالانه کتاب نهج البلاغه افزود: نهج البلاغه کتاب گمنامی نیست، بلکه کتاب شناسنامه داری است که مورد توجه محققان است که در هرجایی ورود پیدا کرده مورد برتری قرار گرفته است. بعد از قرنها در سازمان ملل متحد نهج البلاغه و عهدنامه مالک اشتر مطرح می شود که در آن حکومت عادلانه مورد توجه قرار گرفته است.

رییس بنیاد نهج البلاغه با اشاره به اینکه در دنیا نویسندگان متعددی در خصوص این کتاب قلم میزنند، افزود: در سفرم به ژاپن یکی از نویسندگان ژاپنی ۲۰۰ خطبه نهج البلاغه را ترجمه کرده است و این نشاندهنده نیاز در جامعه بشری است و جمهوری اسلامی وظیفه دارد که این را به گوش مردم برساند. امیدواریم این جایزه جهانی دوسالانه کتاب نهج البلاغه در حرکت وسیع جهانی بوده و آثار فراوانی به همراه بگذارد.

گفتنی است در حاشیه نشست خبری از پوستر و فراخوان نخستین جایزه کتاب برگزیده نهج‌البلاغه باحضور فقهی‌زاده و آیت‌الله دین‌پرور رونمایی شد.