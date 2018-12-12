مراجعه ۲۸ هزار معتاد به مراکز درمانی گیلان/فعالیت ۴۲۹ مرکز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پارسی شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه با اشاره به اثرات نامطلوب مصرف مواد مخدر به ویژه مواد صنعتی و شیمیایی، اظهارکرد: پیشگیری اولویت اصلی در زمینه مبارزه با مصرف مواد مخدر است.

وی با بیان اینکه در این راستا درمان افراد معتاد را نباید نادیده گرفت، افزود: بعداز پیشگیری مهم ترین برنامه سازمان بهزیستی در زمینه معتادان، درمان و سپس توانبخشی و بازگرداندن به جامعه است.

پارسی در ادامه با اشاره به فعالیت دو نوع مرکز در زمینه درمان معتادان، گفت: استان گیلان دارای ۳۷۰ مرکز درمان سرپایی و ۵۷ مرکز اقامتی میان مدت و دو مرکز اقامتی بلند مدت بوده که در سال گذشته بیش از ۲۸ هزار معتاد در این مراکز مراجعه و تحت درمان و مراقبت قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های بهزیستی حرکت به سمت تبدیل مراکز درمان میان مدت به بلند مدت است، بیان کرد: این اقدام در راستای اجرای طرح اجتماع درمان‌مدار است.

استان گیلان جزو ۴ استان کشور در اجرای طرح دادگاه درمان‌مدار استپارسی با اشاره به نظارت‌ بر عملکرد این مراکز از سوی سازمان بهزیستی، تصریح کرد: استان گیلان جزء ۴ استان کشور در اجرای طرح دادگاه درمان‌مدار است. در این طرح دادستانی نیز با بهزیستی در راستای نظارت بر عملکرد این مراکز همکاری می کند.

وی همچنین با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه موضوع ترک اجباری نیز تحت پوشش بهزیستی قرار گرفته است، تأکید کرد: به رغم سخت بودن نظارت‌ها براین مراکز به دلیل خصوصی بودن آنها اما تیم های نظارتی بهزیستی متشکل از کارشناسان پیشگیری اداره بهزیستی شهرستان های مختلف استان گیلان بر عملکرد این مراکز نظارت دقیق انجام می دهند.

مدیرکل بهزیستی گیلان به روش های مورد استفاده در این مراکز برای ترک و درمان معتادان نیز اشاره کرد و افزود: هنوز تا رسیدن به استانداردهای جهانی فاصله داریم اما روند درمانی رو به بهبود است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹ مرکز در شهر رشت به عنوان مرکز استان گیلان، گفت: پارسال براساس پایش‌ها و نظارت‌های انجام شده ۳ مرکز ترک اعتیاد به دلیل عدم رعایت موارد مدنظر تعطیل شد.