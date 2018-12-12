انجام خدمات تجمیعی دامپزشکی در روستاهای قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری جلسات مشترک وهماهنگیهای صورت گرفته مابین اداره امور عشایری سازمان جهاد کشاورزی واداره کل دامپزشکی استان برای انجام خدمات دامپزشکی در دامداریهای عشایری استان، اولین مرحله از ارائه خدمات رایگان صبح چهارشنبه در روستای زرین خانی از توابع بخش طارم سفلی برگزار شد.

غلامرضا توکلی در این کارگاه آموزشی ضمن ارائه مطالبی در خصوص بیماریهای شایع دامی، بیماریهای مشترک بین انسان ودام و همچنین پاسخ به سوالات دامداران افزود: همکاران دامپزشکی طارم ۲ هزار و ۵۰۰ راس دام را علیه بیماری تب برفکی و ۱۵ قلاده سگ راعلیه هاری ونیز ۴۵ راس گوساله را علیه بروسلوز واکسینه کرده ونیزبرای سم پاشی جایگاه دام مقادیری سم ضد انگلهای خارجی به دامداران تحویل دادند.

وی ادامه داد: در این برنامه، نسبت به معاینه ودرمان دامهای بیمار دراین روستاونیز تحویل پوستر ترویجی وآموزشی اقدام شد.

توکلی بیان کرد: تمامی خدمات ارائه شده به دامداران به صورت رایگان انجام می شود و با توجه به استقبال دامداران ونیز نیاز آنها به این گونه خدمات، مراحل بعدی در سایر روستاها طبق برنامه وبا هماهنگی ادارات مرتبط انجام خواهد شد.