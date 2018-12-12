کنگره۵۴۰۰شهیدکردستان برندی معنوی دربیان ایثارگری مردم این خطه است

به گزارش خبرنگار مهر، کوهسار دادور شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان در شهرستان سروآباد، تکریم و ارج نهادن به فرهنگ شهادت و ایثار را یک ضرورت دانست و اظهارداشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی در جامعه بویژه در بین نسل جوان و آینده برای حراست و پاسداری از نظام و ارزش های والای انقلاب ضروری است.

وی افزود: مردم این شهرستان در طول هشت سال دفاع مقدس متحمل خسارت زیادی شدند و با تقدیم بیش از ۴۰۰ شهید، ایثارگر، جانباز و آزاده سهمی غرور آفرین در دفاع از دستاوردهای نظام اسلامی دارند.

فرماندار شهرستان سروآباد ادامه داد: برگزاری کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان یک برند معنوی برای استان کردستان و سندی محکم برای بیان ایثارگری ها و رشادت های مردم این خطه در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی است.

دادور یادآور شد: تهیه مستندی از حماسه و ایثار رزمندگان بویژه پیشمرگان مسلمان کُرد برای زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا و نهادینه کردن فرهنگ شهادت طلبی می تواند تاثیر بسزایی در جامعه داشته باشد.

وی در ادامه از تشکیل کمیته های بزرگداشت این کنگره خبرداد و بیان کرد: در راستای کنگره بزرگداشت ۵۴۰۰ شهید کردستان ۲۴ کمیته در این شهرستان تشکیل شده است.

فرماندار شهرستان سروآباد گفت: ساخت و نصب تندیس سرداران شهید، فضا سازی شهری، تالیف ۲۰ کتاب زندگینامه شهیدان شاخص و تولید ۲۰ فیلم مستند از شهدای شهرستان از مهمترین برنامه هایی است که اجرا می شود.

دادور بر ضرورت تعامل و همکاری تمام دستگاه های اجرایی شهرستان تاکید کرد و اظهارداشت: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا و تکریم آنها وظیفه ای همگانی است که باید همه در این راستا پیشقدم و همسو با ارزش های والای انقلاب باشند.