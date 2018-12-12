عدم استفاده از آب دریای خزر نوعی خودتحریمی/ قانون ملاک عمل باشد

احمد همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برخی اظهارات درباره عدم اجرای انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ازجمله استان سمنان، تأکید کرد: معیار و ملاک همه زمینه‌ها در کشور ما قانون است ازجمله درزمینهٔ آب نیز باید گفت ملاک عمل ما قانون خواهد بود.

وی بابیان اینکه در قانون اساسی آمده که مقوله آب، امری حاکمیتی است و لذا حاکمیت باید درباره آن تصمیم بگیرد، افزود: در کشور ما همچنین قانونی موسوم به توزیع عادلانه آب نیز وجود دارد که در آن موارد مرتبط با این موضوع با ریزترین جزئیات پیش‌بینی‌شده است لذا ما معتقد هستیم باید قانون مدنظر قرارگرفته و صحبت‌های سلیقه‌ای خیلی کارساز نیستند.

هزینه انتقال آب از خزر بسیار کمتر از عمان

عضو خانه ملت بابیان اینکه کشورهای حاشیه خزر از آب این دریا استفاده می‌کنند، گفت: خزر، منبع آب سرزمینی ایران اسلامی محسوب می‌شود و حق ما است که از آن استفاده کنیم، لذا معتقدیم این موضوع که دیگر کشورهای منطقه از دریای خزر استفاده کنند و ما نظاره‌گر باشیم درواقع خودمان را تحریم کرده‌ایم و این جای تعجب دارد.

همتی درباره دیگر نگرانی‌های پیرامون انتقال آب دریای خزر و شائبه خشک شدن آن توضیح داد: حجم این دریا به اندازه‌ای نیست که به این راحتی‌ها کم شود تمام میزان برداشت آب برای سمنان ۲۰۰ میلیون مترمکعب است یعنی اگر آن را در قیاس با ظرفی که حجم آن ۵۰۰ سی‌سی در نظر بگیریم، تنها یک سی‌سی از آن کاسته می‌شود. از طرف دیگر باید گفت دریای خزر به دریای سیاه راه دارد و تغذیه می شود.

وی درباره انتقال آب از دریای عمان نیز ابراز کرد: «ای سی» (مقدار املاح) آب خزر زیر ۲۰ هزار است و دریای عمان بالای ۶۰ هزار؛ به‌عبارت‌دیگر شیرین سازی آب دریای خزر یک‌سوم هزینه مالی کمتری در بردارد و لذا هزینه گزافی دراین‌بین صرفه‌جویی می‌شود.

تبلیغات داروهای غیرمجاز ممنون

نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس درباره دومین عامل به صرفه بودن انتقال آب دریای خزر به سمنان نسبت به دریای عمان، بیان کرد: فاصله سمنان با دریای عمان چهارتا پنج برابر فاصله این استان تا خزر است و لذا هزینه انتقال و خط لوله کمتری را نیز در کنار شیرین سازی دارد.

همتی در دیگر بخش سخنان خود و در پاسخ به پرسشی درباره شائبه احضار بازیگر معروف سینما برای تبلیغ آمپول ترک اعتیاد مرگ‌آور به مراجع قضایی، تأکید کرد: تبلیغات غیرواقعی برای دارو، مواد خوراکی و بهداشتی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد، از سوی دیگر نظام پزشکی و وزارت بهداشت نیز اگر تخلفاتی صورت گیرد با آن برخورد کرده و اجازه نمی دهند کسی سودجویی کند.

وی افزود: بُعد دیگر این ماجرا این است که رسانه ها باید اطلاع رسانی درستی داشته باشد و صدا و سیما نیز باید در خود نظارت شورای سلامت را مستقر کند تا این موارد پیش نیاید.