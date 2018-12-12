احداث ۲۱۴۴ واحد مسکونی سهم استان قزوین از برنامه ملی بازآفرینی

مسعود حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این برنامه از سوی وزیر به استاندار به عنوان رئیس ستاد بازآفرینی استان ابلاغ شده، گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر تحرک بخشیدن به برنامه های بازآفرینی شهری و در راستای اجرای برنامه های ششم توسعه مقرر شد تا از طریق بازآفرینی شهری، احیای بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه شهرها از طریق بازآفرینی و نوسازی محلات، مسکن مناسب برای مردم فراهم شود.

دبیر ستاد بازآفرینی شهری استان در ادامه افزود: بر اساس تفاهم نامه متبادله میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی در چارچوب آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار، مقرر شده است در ۲۷۰ محله هدف در سال ۹۷، یکصد هزار واحد مسکونی در کشور احداث شود.

حق لطفی اضافه کرد: در این راستا شروع ساخت ۲۱۴۴ واحد مسکونی در برنامه استان قزوین قرار گرفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت حضور حداکثری بخش خصوصی و توسعه گران در این طرح و رفع مشکلات و مسایل پیش روی آنان، عنوان کرد: امید است دستاوردهای این طرح در کوتاهترین زمان ممکن موجب بازآفرینی بافت های هدف در استان شود.

ایجاد بیش از ۶۶۰۰ شغل به شکل مستقیم و غیر مستقیم

دبیر شورای مسکن استان با بیان اینکه سهم آورده بخش های مختلف در این برنامه تعیین شده، خاطرنشان کرد: با آغاز عملیات احداث این ۲۱۴۴ واحد در استان و پای کار آمدن همه اعضای عوامل موثر در موضوع، شاهد ایجاد بیش از ۶۶۰۰ شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم خواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به نکات مورد تاکید وزارت راه و شهرسازی در این خصوص گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی، اعتبارات استانی و بودجه ای دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی، شهرداری ها و اعتبارات تفاهم نامه همکاری مشترک سهم استان در برنامه بازآفرینی شهری، از جمله ملزومات اجرای طرح بازآفرینی استان خواهد بود.

حق لطفی افزود: واگذاری اراضی دولتی که در اختیار دستگاه های اجرایی استان قرار دارد نیز از جمله موارد مورد نیاز برای شتابدهی به تولید مسکن با آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری است.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان همچنین عنوان کرد: نرخ تسهیلات مسکن مصوب این برنامه پنجاه درصد نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار است و منابع لازم برای این امر از سوی دولت به صورت وجوه اداره شده، مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از محل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد.

حق لطفی در پایان گفت: امیدواریم با اقدام جهادی، برنامه اقدام مشترک شهرها و محلات هدف بازآفرینی شهری، مطابق دستورالعمل عملیاتی گشته و انتظار میرود با حضور حداکثری بخش خصوصی و توسعه گران در این طرح شاهد نتایج مثبت و ماندگاری در این حوزه باشیم.