دولت در ۵۰ سال گذشته کسری بودجه داشته است/دلایل کاهش ارزش پول ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، کامران ندری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه ارزش پول ملی بر اثر شوکی که از ناحیه تحریم ها به اقتصاد کشور وارد شد، کاهش یافت، اظهار داشت: مسئله تورم در بلند مدت به رشد نقدینگی کمک می‌کند و به دلایل تاریخی و ساز و کار پولی در اقتصاد کشور رشد نقدینگی ما از بقیه کشورها بیشتر بوده است.

وی گفت: در سال های اخیر عامل رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل صادرات نفتی تراز مثبت تجاری داریم، افزود: درآمد ارزی کشور بیش از ارز مورد نیاز واردات است، می توانیم نرخ ارز را کنترل کنیم.

ندری گفت: پیش از تحریم ها اختلاف نظر بین اقتصاددانان این بود که نباید نرخ ارز پایین نگه داشته باشد، زیرا درجه رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کاهش می‌یابد، اما با تحریم ها برای تثبیت نرخ ارز با مشکل روبرو شدیم.

وی افزود: افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت مزیتی برای کشور به ویژه شرکت های پتروشیمی و نفتی ایجاد کرد، اما این مزیت رقابتی با افزایش قیمت ها به مرور از بین می رود و به گذشته باز می‌گردد.

این کارشناس اقتصادی گفت: استفاده از نرخ ارز یک ویژگی برای صادرات است و این موضوع به فراهم شدن شرایط دیگر نیز نیاز دارد.

ندری افزود: در صنایعی که با مشکل روبرو هستیم، نباید فقط با اتکا به کاهش ارزش پول ملی به صادرات بپردازیم.

وی گفت: اقتصاد دولتی و شبه دولتی با بهره وری بسیار پایین و محیط کسب و کار نامناسب از سرمایه گذاری در بخش تولید جلوگیری می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: نتیجه سیاست‌های پوپولیستی این است که سیاست های دولت در کوتاه مدت به نفع مردم است، اما در بلند مدت به ضرر آنها تمام می‌شود.

ندری گفت: دولت ها برای جلب نظر رای دهندگان در کوتاه مدت سیاست های حمایتی را اجرا می‌کنند که در بلند مدت آثار مطلوبی برای جامعه ندارد.

وی افزود: به عنوان نمونه یارانه‌ای که مردم دریافت کردند، اکنون با رشد نقدینگی موجب شده که قدرت خرید آنها کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: استقلال بانک مرکزی و سیاست های این بانک نباید متاثر از ملاحظات سیاسی باشد.

ندری افزود: مقامات بانک مرکزی با استقلال این بانک می توانند بر کنترل تورم متمرکز شوند.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی عامل رشد نقدینگی

موسی شهبازی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: پیش بینی پذیری نرخ ارز و سیاست های پولی و ارزی و تورمی نداریم، بنابراین با یک مشکل بازار عرضه و تقاضا به هم می خورد.

وی افزود: اصلی ترین عامل افزایش نقدینگی افزایش سپرده گذاری مردم در بانک هاست.

شهبازی گفت: نرخ سودی که بانک ها به سپرده گذاری ها می‌دهند نقدینگی را افزایش می دهد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ساختار بانکی باید نظم ترازنامه ای در خلق نقدینگی داشته باشد و این موجب می شود از رشد نقدینگی که رشد اقتصادی را در پی ندارد، جلوگیری کند.

شهبازی با بیان اینکه با رویه کنونی بانکی نمی توانیم تورم را کنترل کنیم، افزود : از دلایل رشد نقدینگی بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل رشد نرخ سود است.

این کارشناس گفت: برای کنترل نقدینگی موجود نمی توانیم نرخ سود سپرده ها را در کوتاه مدت کاهش دهیم.

وی افزود: کنترل سفته بازی، شفاف کردن تراکنش ها و مشخص شدن مقصد تولید نقدینگی تورم را کنترل می کند.

شهبازی گفت: بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی نیاز دارد اما این نقدینگی باید کنترل شده باشد تا وارد بخش های دیگر و ایجاد مشکلات نشویم.

از طریق نرخ سود واقعی رکود را تشدید کرده‌ایم

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته دست به گریبان تورم بوده ایم، گفت: فقط ۲۰ کشور هستند که نرخ تورم آنها بالای ۲۰ درصد است و ایران از جمله این کشورهاست.

وی افزود: تورم سال گذشته افغانستان یک دهم درصد بود که امسال به دو دهم درصد افزایش یافته است، اما تورم در عراق با آن همه مشکلی که دارند از دو دهم درصد به یک دهم درصد در امسال کاهش یافته است.

سعدوندی گفت: کشور ما به دلیل صادرات مبتنی بر منابع طبیعی مازاد درآمد ارزی دارد، اما دولت ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در پنج دهه گذشته دولت کسری بودجه ریالی داشته است و برای جبران این کسری بودجه از دلار استفاده می کند که این تورم زا است.

وی گفت: کشور چین نیز مازاد درآمد ارزی دارد اما این پول را وارد اقتصاد نکرده بلکه در کشورهای دیگر ذخیره کرده است.

سعدوندی افزود: چین برای صادرات کالاهایش به اروپا و آمریکا یارانه می دهد اما ما برای واردات یارانه می‌دهیم و این موجب شده است تورم در چین بسیار بسیار پایین باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: سود بالایی که نظام بانکی به سپرده ها می دهد موجب شده است میزان نقدینگی از هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ اکنون به حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی افزود: زمانی که این دارایی از بانک ها وارد بازاری شود قدرت خرید بالایی دارد و قیمت ها را در آن بازار افزایش می دهد.

سعدوندی گفت: در پنج سال گذشته نیاز بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است زیرا در پنج سال گذشته از طریق نرخ سود واقعی رکود را تشدید کرده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ تورم تولید کننده در سال ۹۶-۹۵ به زیر ۵ درصد رسید، اما در همان زمان نرخ سودی که بانکها دریافت می‌کردند ۳۰ درصد بود.

وی گفت: مشکل نرخ بهره واقعی رکود را تشدید کرده است.

سعدوندی افزود: کسری درآمد را با تثبیت قیمت ها جبران می کنیم در حالی که کشورهای دیگر کسری درآمد را با افزایش درآمد جبران می کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: با تغییرات ظاهری نمی توانیم مشکلات عمیق اقتصادی را جبران کنیم و باید به تولید باز گردیم.

وی با بیان اینکه سیاست های کوتاه مدت در بلند مدت نتیجه عکس دارد افزود: چند صد شرکت در بازار بورس فعالند و اگر بتوانیم بخشی از نقدینگی در بانک ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم می توانیم تولید را افزایش دهیم.

سعدوندی گفت: توجه نکردن به تولید، اشتغال و مصرف داخلی را کاهش می دهد و وضع تولید را بدتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: توجه نکردن به تولید، قدرت جذب سرمایه را از بازار سرمایه می‌گیرد.