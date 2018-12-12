کشف بیش از ۴.۶ تن مواد مخدر در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبریاظهار داشت: روز گذشته پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایرانشهر با پشتیبانی ماموران انتظامی شهرستان سراوان به اطلاعاتی مبنی بر تردد کاروان مسلحانه حمل مواد مخدر در یکی از مناطق کوهستانی این شهرستان دست یافت.

وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایرانشهر با رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مسلح، قاچاقچیان را که با ۳ دستگاه خودرو تویوتا در یکی از محورهای کوهستانی که در حال جابه جایی محموله سنگین مواد مخدر به عمق کشور بودند، تحت نظر قرار دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سوداگران مرگ به محض ورود به منطقه کمین با عوامل انتظامی درگیر و با آتش پر حجم تکاوران پلیس، ضمن رها کردن ۲خودرو به سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند.

در این عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاک سازی منطقه ۲ تن و ۷۵۷ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک، یک قبضه سلاح آرپی جی با سه گلوله، یک قبضه سلاح گرینف، یک قبضه سلاح کلاش به همراه ۱۴۳ فشنگ جنگی کشف کردند.

سردار قنبری تصریح کرد: پس از گذشت چند ساعت از عملیات اول خودرو دیگر اعضای این باند که به حوزه استحفاظی شهرستان سراوان متواری شده بود توسط تیم های عملیات ویژه این شهرستان ردزنی شد.

وی ادامه داد: اعضای این باند حرفه ای قاچاق که در حلقه محاصره تیم های عملیات ویژه پلیس سراوان گرفتار شده بودند با رها کردن خودرو متواری شدند که ماموران در بازرسی از خودرو آنان یک تن و ۸۹۰ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف کردند.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری اعضای متواری این باند مسلح قاچاق تصریح کرد: کارکنان نیروی انتظامی با هوشیاری کامل در گلوگاه ها و ورودی های قاچاق حضور فعال دارند و در راه مبارزه با مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز در جامعه از هیچ گونه تلاشی فروگذار نخواهند بود.