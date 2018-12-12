به گزارش خبرنگار مهر، بیت‌الله عبدالهی ظهر امروز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات شهرک‌های صنعتی اهر، هریس و خواجه، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی می‌تواند کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری را سبب شده و در مصرف بهینه منابع کمک‌رسان باشد.

وی ادامه داد: تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز تولید در شهرک‌های صنعتی امری ضروری است که برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و اشتغال جوانان باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

عبدالهی اضافه کرد: مسئله تأمین برق در شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی تولید و اشتغال را در سال‌های نه‌چندان دور تحت تأثیر قرار خواهد داد و این امر توجه بیش از پیش مسئولان دولتی در تأمین برق پایدار برای تولید را می‌طلبد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس افزود: با احداث و تکمیل بزرگراه تبریز- اهر شهرک‌های صنعتی این شهرستان‌ها خواهد توانست مورد توجه ویژه سرمایه گذاران قرار گیرد و ما نیز باید با آینده‌نگری زیرساخت‌های لازم را مهیا کنیم.

وی تأمین برق در شهرک صنعتی اهر، احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بیلوردی و احداث شهرک صنعتی در خواجه را از جمله اولویت‌های زیرساختی تولید و اشتغال در حوزه انتخابیه خود برشمرد و بر لزوم پیگیری این مسائل تاکید کرد.

سیدمرتضی نیرومند اسکویی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی نیز در این نشست بر عزم این شرکت در ارتقای زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع و افزایش چند برابری هزینه‌های اجرایی در سال جاری، اجرای پروژه‌های عمرانی با اولویت‌بندی انجام می‌شود.