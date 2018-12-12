به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «ماکان بند» روزهای سوم و چهارم دی ۱۳۹۷ در سالن همایش ایرانیان، کنسرت‌هایی را به طور ویژه برگزار می‌کند که در این کنسرت‌ها قیمت بلیت‌ها به طور یکسان ۴۵ هزار تومان تعیین شده است.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی موسسه «آوازی نو» به عنوان تهیه کننده برنامه های «ماکان بند» آمده است:

«موسسه آوازی نو در راستای رسالت فرهنگی خود که همانا ایجاد نشاط اجتماعی و امید در تمام اقشار جامعه است و با توجه به استقبال بی‌ نظیر از کنسرت‌های گروه ماکان و ایجاد تسهیلات برای استفاده آن دسته از مخاطبان که به هر دلیلی تا کنون موفق به حضور در کنسرت‌های گروه ماکان نشده‌اند، تصمیم به برگزاری کنسرتی ویژه با عنوان «ماکان برای همه» گرفته است.

موسسه آوازی نو و هنرمندان ماکان هیچ نفع مادی از برگزاری این کنسرت برای خود متصور نیستند و قیمت بلیت براساس سایر هزینه‌های اجرایی محاسبه و تعیین شده است. در این کنسرت ویژه قیمت بلیت برای تمام صندلی‌های سالن به صورت یکسان (چهل و پنج هزار تومان) است. این اقدام فرهنگی با همکاری ویژه سایر بخش های اجرایی که با کمترین هزینه ما را همراهی کردند، برگزار می‌شود.

همچنین مراتب قدردانی خود را از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره نظارت بر اماکن عمومی و مدیریت سالن همایش‌های ایرانیان اعلام می‌کنیم. این اقدام هدیه‌ای کوچک از طرف موسسه آوازی نو هنرمندان گروه ماکان به مخاطبان میلیونی، فهیم، مهربان، جوان و همیشه همراه عزیزمان است.»

«ماکان بند» روزهای ۲۴ و ۲۵ آذر هم در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی به صحنه می‌رود.