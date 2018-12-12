به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در حال حاضر روزانه ۲۰۰۰ کامیون کالای اساسی به مقدار ۵۰ هزار تن از گمرک بندر امام خمینی (ره) ترخیص می شود.

بر اساس اعلام گمرک، متوسط زمان ترخیص این کالاها در گمرکات کاهش یافته است و ادعای هر گونه افزایش هزینه ها بدلیل معطلی این کالاها در گمرک صحت ندارد.

هم اکنون بارگیری نهاده های دامی از جمله خوراک دام و طیور طبق روال عادی و عمدتا به صورت حمل یکسره از کشتی به کامیون انجام می شود و موضوع ادعای افزایش کرایه حمل نهاده های دامی ارتباطی به گمرک ندارد. همچنین مسئولیت گمرکات برای ترخیص کالا از زمان اظهار به گمرک تا صدور پروانه الکترونیکی است که در این فرآیند نیز با توجه به نوع کالا ۲۷ سازمان صادرکننده مجوز ترخیص هم دخیل هستند.

رحمت علی فلاح خوشدل مدیرکل گمرک بندرامام خمینی(ره) در این خصوص گفت: ترخیص کالاهای اساسی به صورت روزانه و بدون وقفه از گمرک بندرامام خمینی(ره) در حال ترخیص است.

وی اظهار داشت: در گمرک این بندر روزانه بیش از ۲۰۰۰ کامیون به میزان ۵۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی را به نقاط کشور بارگیری و ارسال می‌ کنند.

خوشدل افزود: گمرک بندرامام خمینی(ره) بیش از ۷۰ درصد کالاهای اساسی کشور را تامین کرده و در انبارهای این بندر بیش از دو میلیون تن کالای اساسی ذخیره قرار دارد که در این راستا می توان به ذرت، کنجاله، دانه روغنی، شکر، روغن خوراکی و برنج اشاره کرد.

وی ادامه داد: جهت تسریع و تسهیل ترخیص کالاهای اساسی در گمرک بندرامام خمینی (ره) درب خروج کالاهای فله مجزا با دو لاین خروجی وجود داشته که به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و در صورت ضرورت تا شش لاین ظرفیت وجود دارد و این روند به صورت عادی در حال انجام بوده و تاکنون هیچ گونه مشکلی در این خصوص مشاهده نشده است؛ از ویژگی‌های منحصر به فرد این بندر نیز وجود حمل و نقل ریلی جهت حمل کالاهای اساسی است.