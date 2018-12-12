به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانش آموزان بوشهری در بیست و سومین دوره مسابقات جهانی محاسبات ذهنی و چرتکه ای یوسی مس (ucmas)موفق عمل کردند.

کرمی ادامه داد: بیست و سومین دوره محاسبات ذهنی و چرتکه ای یوسی مس (ucmas)با حضور دو هزار و ۸۰۰ دانش آموز از ۴۱ کشور برگزار شد که در مجموع تیمی، کشور ایران برای سومین سال پیاپی موفق به کسب مقام اول تیمی شد.

وی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات ۱۱۷ دانش آموز ایرانی با شعار از خلیج فارس حاضر شدند که از استان بوشهر نیز ۵ شرکت کننده بوده است که هر ۵ نفر موفق ظاهر شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: رضا باغبانی پایه پنجم مدرسه البرز دشتی، یوسف نوری پایه ششم مدرسه شهید ماهینی بوشهر، مهسا حیدری و ترنم نوروزی پایه چهارم مدرسه ایران زمین عسلویه و محسن امیریان پایه هفتم مدرسه کاشانی شهر دیلم ( این دانش آموز دوره خود را دیلم شرکت گذرانده است و دانش آموز مدرسه شهید تیموری گناوه است) پنج شرکت کننده استان در این مسابقات بودند.

کرمی با بیان اینکه این رقابت ها در ۱۰ سطح ۸ دقیقه ای برگزار شد ابراز داشت: شرکت کنندگان استان در سطح intermediate A مقام های دوم و سوم را کسب کردند و همچنین در سطح elementary A مقام سوم، در سطح elementary B مقام دوم و در سطح higher B مقام سوم را کسب کردند.

این مقام مسئول افزود: یوسی مس (ucmas) یک روش منحصر به فرد در توسعه ذهن دانش آموزان بوده که توسط پروفسور دنیو ونگ در کشور مالزی ابداع شد.

کرمی خاطرنشان کرد: ایران به عنوان چهل و نهمین کشور از سال ۱۳۹۰ در این آکادمی عضو شد و در استان بوشهر، این آموزش توسط آموزشگاه نواندیشان اجرا می شود که تحت نظارت آموزش و پرورش است.

بیست و سومین دوره مسابقات جهانی محاسبات ذهنی و چرتکه ای یوسی مس (UCMAS) در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آذرماه سال جاری در کوالالامپور مالزی برگزار شد.

در حال حاضر سیستم آموزشی یوسی مس در ۸۰ کشور دنیا در حال فعالیت است و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در حال تحصیل در این سیستم آموزشی می باشند.

سیستم محاسبه ذهنی و چرتکه ای UCMAS با استفاده از یک سیستم نوآورانه محاسبه ای و با بکارگیری چرتکه باعث هماهنگی بین دونیمکره راست و چپ به طور همزمان شده و با ایجاد یک چهارچوب زیربنایی سبب افزایش ظرفیت ذهنی و مهارتهای نظیر مدیریت زمان، تمرکز و توانایی حل مساله، تقویت حافظه دیداری و شنیداری، می شود که در موفقیت دانش آموزان در همه رشته ها و زندگی روزمره نقش اساسی دارد. افزایش قدرت تمرکز ذهن و حافظه، بهبود توا نایی استدلال، قضاوت و کاربرد مشاهدات، افزایش سرعت انجام محاسبات و افزایش تمرکز ذهن و دقت آن از مزایای این روش است.