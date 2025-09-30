به گزارش خبرنگار مهر، زهرا رضایی برزانی ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از ششمین دوره فارغ‌التحصیلان یو سی مس در استان اصفهان از اعزام دانش‌آموزان برتر به مسابقات جهانی UCMAS در گرجستان خبر داد و اظهار داشت : این رقابت‌ها آذرماه سال جاری با حضور دانش‌آموزان سراسر جهان برگزار خواهد شد و ۱۹ نفر از دانش‌آموزان استان اصفهان به این مرحله راه یافته‌اند.

وی با اشاره به سابقه دو دهه‌ای تأسیس بنیاد جهانی توسعه ذهن در ایران گفت: «سالانه هزاران نفر از دانش‌آموزان کشور با کسب این مهارت، از دانایی محور به مهارت توانایی دست می‌یابند.»

رضایی با بیان اینکه ایران حدود ۱۵ سال است که به مسابقات جهانی UCMAS راه پیدا کرده، افزود: توانایی دانش‌آموزان هر ساله در سه سطح استانی، کشوری و جهانی مورد رقابت قرار می‌گیرد که امسال، علاوه بر ۱۹ دانش‌آموز راه یافته به مسابقات جهانی، ۴۹ نفر نیز در مسابقات «کشوری Ucmasiran» از استان اصفهان شرکت کردند.

نماینده بنیاد جهانی توسعه ذهن در استان اعلام کرد: مسابقات جهانی در قالب دو بخش «تکنیک‌های ucmas» و مسابقه «ورد کاپ (World Cup)» برگزار می‌شود که در بخش «ورد کاپ»، سه نفر از ایران راه یافته‌اند که دو نفر از اصفهان و یک نفر از مازندران هستند.

نماینده بنیاد جهانی توسعه ذهن (UCMAS IRAN) در استان اصفهان همچنین به تأثیر شیوع کرونا بر جذب دانش‌آموزان مستعد اشاره کرد و گفت: تا قبل از همه‌گیری کرونا، بالغ بر ۷ هزار دانش‌آموز سالانه جذب مراکز استانی یو سی مس می‌شدند، اما پس از آن و با افزایش استفاده دانش‌آموزان از موبایل، تعداد دانش‌آموزان مستعد توانایی‌محور به‌شدت کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان در مراکز یو سی مس هر سه سال یک بار فارغ‌التحصیل می‌شوند و مراسم اخیر، ششمین دوره جشن فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان یو سی مس در استان بوده است.

رئیس کمیسیون ویژه خانواده، بانوان و جوانان شورای اسلامی شهر نیز در این مراسم گفت: باید ریاضی و تاریخ را به کودکان آموزش داد زیرا که با فراگیری آن می‌توان به حل مسئله رسید و آینده کشور را ساخت.

فرزانه کلاهدوزان گفت: تاریخ هویت ساز است و با فرا گیری آن و تربیت کودکان بر مبنای توانایی محوری آینده درخشان را برای کشور می‌توان رقم زد.