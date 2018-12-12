قیمت‌ نفت با افت تولید لیبی ۶۱ دلاری شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، با گزارشی از کاهش ذخایر انبارهای نفت آمریکا، اختلال در صدرات نفت لیبی، و کاهش تولیدات اوپک، قیمت نفت به ۶۱ دلار جهش کرد.
موسسه سوخت آمریکا، سهشنبه شب اعلام کرد که میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته، ۱۰.۲ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است، که این از آنچه تحلیلگران پیشبینی میکردند، بیشتر است. دادههای رسمی دولتی امشب اعلام خواهند شد.
قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، تا ساعت ۱۳:۴۵ به وقت تهران، ۱.۱۱ دلار یا ۱.۸۴ درصد جهش کرد و به ۶۱.۳۱ دلار رسید.
قیمت هربشکه نفت خام آمریکا هم ۱.۱۱ دلار یا ۲.۱۵ درصد جهش کرد و به ۵۲.۷۶ دلار رسید.
این هفته با اختلال در تولید نفت لیبی و اعلام وضعیت اضطراری در مورد صادرات از بزرگترین میدان نفتی این کشور، با درگیریهای ایجاد شده بین نیروهای دولتی و گروههای مخالف مسلح، قیمتهای نفت تقویت شده است.
افت صادرات لیبی، به دنبال تصمیم هفته گذشته اوپک پلاس برای کاهش تولیدی ۱.۲ میلیون بشکهای در روز، از ۱ ژانویه و به مدت ۶ ماه، اتفاق افتاده است.
اما با این همه، چشمانداز اساسی بازار در اوایل ۲۰۱۹ نشاندهنده مازاد عرضه است و بنابراین افزایش ادامهدار قیمتها، متقاعدکننده به نظر نمیرسد.
