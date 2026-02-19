به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر پنجشنبه در نشست ستاد خدمات سفر شهرستان بوشهر اظهار کرد: تلاش‌های گسترده در زمینه اسکان مسافران و گردشگران نوروزی به‌ویژه در کمپ‌های اسکان مسافر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آماده‌سازی مناسب این فضاها و رفع موانع موجود می‌تواند رفاه و آرامش گردشگران را تضمین کرده و تجربه حضور آنان را به یادماندنی کند.

وی در ادامه افزود: توجه ویژه به روشنایی معابر و فضاهای پرتردد شهری نقش مهمی در تأمین امنیت و آرامش شهروندان و گردشگران ایفا می‌کند، ایجاد و تقویت نور کافی و مناسب در معابر اصلی و فرعی علاوه بر ارتقای ایمنی زمینه‌ای برای بهره‌مندی بهینه از امکانات شهری فراهم می‌آورد.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: «با توجه به اهمیت بازار و خرید برای گردشگران نوروزی، برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و فراهم‌سازی شرایط مناسب خرید به‌عنوان یکی از برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، این اقدامات ضمن ایجاد رفاه برای گردشگران نقش مؤثری در افزایش نشاط و تقویت ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی شهرستان بوشهر ایفا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی از جمله شهرداری هلال احمر و راهداری در مسیر ساماندهی کمپ‌های استقبال و ارائه خدمات به گردشگران فعالیت می‌کنند، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که تمامی اقدامات با رعایت زمان‌بندی مشخص و مطابق با نیازهای گردشگران اجرایی شود.

فرماندار بوشهر در ادامه بیان داشت: تأمین زیرساخت‌های عمومی و خدماتی از جمله مراکز رفاهی بهداشتی و تأمین پایدار آب شرب جزو اولویت‌های اصلی ستاد است و اداره میراث فرهنگی به عنوان دبیر ستاد نقش محوری در هماهنگی پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات دارد تا تمامی فعالیت‌ها به شکل منسجم و مؤثر انجام شود.

وی در پایان عنوان کرد: با استمرار هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های عضو ستاد و اجرای دقیق برنامه‌ها، بوشهر آماده ارائه میزبانی شایسته امن و منظم به مسافران و گردشگران نوروزی خواهد بود.

فرماندار بوشهر نیز تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند گزارش اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های در حال اجرا را به دبیرخانه ستاد ارائه کنند تا هماهنگی و اجرای دقیق مصوبات به صورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.