پسته در رفسنجان نایاب شد/ خنده تلخ پسته به بازار

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: این روزها خبرهایی مبنی بر ایجاد صف برای خرید پسته کیلویی ۲۰۰ هزار تومانی در تهران و افزایش قیمت پسته در راسته بازار پسته کرمان و رفسنجان به گوش می رسد، مساوی شدن قیمت چند دانه پسته با اسکناس هزار تومانی و پیامهایی از این دست در شبکه های اجتماعی دست به دست می گردد و در آستانه شب یلدا به بحث روز مردم تبدیل شده است.

اما در پس این خبرسازی های پی در پی اما کسی نمی گوید که دلایل این افزایش قیمت افسارگسیخته چیست؟

تولید پسته در استان کرمان نسبت به سالهای قبل یک پنجم کاهش یافته و آنچه هم که تولید شده از کیفیت بسیار نازل تری نسبت به سال گذشته برخوردار است.

شاید اگر سال ۹۶ به فعالان بازار در کرمان گفته می شد که تولید پسته در سال ۹۷ فقط ۴۰ هزار تن در کشور خواهد بود این حرف با ریشخند و تمسخر مواجه می شد اما حالا اگر سری به حجره های پسته فروشان بزنید لبخند تلخی را بر لبانشان می بینند که پشتش هزاران درد نهفته است.

هزاران نفر در کرمان بیکار شدند

هزاران نفر در سال جاری در کرمان بیکار شدند، چرخه تولید پسته در کرمان متوقف شده و کشاورزان که هنوز خسارتهای خود را از بیمه دریافت نکرده اند برای نگهداری و آماده سازی باغ ها برای سال آینده نیز با مشکل مواجه شده اند.

بارها به دولتمردان هشدار داده شده بود که از استفاده از سموم و کودهای شیمیایی چینی درختان پسته را ضعیف کرده و باغ ها در حال خشک شدن هستند اما این هشداری جدی گرفته نشد

خشکسالی هم امان کشاورزان را بریده است، طی سال های گذشته بارها به دولتمردان هشدار داده شده بود که از استفاده از سموم و کودهای شیمیایی چینی درختان پسته را ضعیف کرده و باغ ها در حال خشک شدن هستند از سوی دیگر آبی برای آبیاری باغها نیز در استان کرمان باقی نمانده است اما این هشداری جدی گرفته نشد.

دشتهای رفسنجان، حومه کرمان، زرند و سیرجان دیگر آبی برای آبیاری باغ ها ندارند و علیرغم شایعاتی که در شبکه های اجتماعی پخش شده است حتی یک قطره آب از استانهای مجاور برای تامین آب کشاورزی در کرمان اختصاص نیافته است و هیچ چشم انداز مثبتی برای تامین آب نیز وجود ندارد.

در ابتدای سال جاری در حالیکه درختان به دلیل خشکسالی و استفاده بی رویه از سموم چینی بسیار ضعیف شده بودند با یک تنش گرمایی در استان تولید پسته در استان به بدترین وضعیت خود طی نیم قرن گذشته رسید و حالا باید کشاورزان نتایج بی برنامگی را در بخش کشاورزی برداشت کنند و حسرت فرصتهای از دست رفته را بخورند.

این در حالیست که پسته در شرایطی که انحصار بازار سالها در دست ایران بود با رقیب سرسخت آمریکایی مواجه شده که هر سال بخش جدیدی از بازار جهانی پسته ایران را تصرف می کند.

تا سال گذشته ارزآوری سالانه پسته ایران ۱.۷ میلیارد دلار بود اما امسال صادر کننده ها نه پسته ای برای صادرات دارند نه چشم انداز ارزی مناسبی برای رفع مشکلات مقابلشان قرار گرفته است و در بی برنامگی سرگردان شده اند.

به دلیل عدم تولید پسته در استان کرمان، ۹۰ درصد محصول انبار شده سال گذشته و بخش قابل توجهی از پسته ای که برداشت شده که حدود ۴۰ هزار تن است برای حفظ بازارهای تجاری به صادرات اختصاص یافته و بخشی کوچکی به بازار داخلی تزریق شده است و به همین دلیل شاهد قیمتهای عجیبی مانند پسته کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و مغز پسته ۲۷۰ هزار تومانی هستیم.

تولید پسته به ۱۵ درصد میزان سال گذشته رسیده است

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در خصوص وضعیت کنونی پسته در استان کرمان می گوید: در سال جاری میزان تولید پسته در کرمان ۱۵ درصد سال قبل است و همین امر موجب کاهش شدید عرضه پسته در بازار داخلی شده است و در نهایت قیمتها هم افزایش یافته است.

محمدعلی محمدمیرزاییان تصریح کرد: قیمت ها تابعی از عرضه و تقاضا است وقتی پسته ای برای عرضه وجود نداشته باشد قیمتها نیز افزایش می یابد چون تقاضا بیشتر از عرضه شده است.

وی بیان کرد: مشکلات ارزی پیش روی صادر کنندگان نیز بسیار زیاد شده است و باید برای حل مشکلات چاره اندیشی شود.

وی گفت: ما در سال جاری ۴۰ تا ۵۰ هزار تن پسته تولید کردیم اما در آمریکا در سال جاری ۴۴۰ هزار تن پسته تولید شده است و با این وضعیت بازارهای خارجی پسته ایران نیز به خطر می افتند.

میرزایی افزود: بحث مهم این است که بتوانیم باغ های پسته را برای محصول سال آینده آماده کنیم و در این راستا مسئولان به خصوص در بخش بیمه باید همکاری لازم را انجام دهند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی کشور و یکی از مهمترین تاجران و تولید کننده گان پسته محسن جلال پور است وی نیز به خبرنگار مهر می گوید: همان گونه که رئیس انجمن پسته اعلام کرده اند با توجه به شرایط نا مناسبی که در زمینه تولید پسته و نوسانات ارزی ایجاد شده است از مردم می خواهیم امسال صبر کنند و در سال آینده شرایط به وضعیت مناسب باز خواهد گشت.

امسال تولید ما کمتر از یک پنجم سال های قبل می باشد و سعی شده محصول محدودی که تولید می شود برای حفظ بازارهای خارجی استفاده شود

وی افزود: امسال تولید ما کمتر از یک پنجم سال های قبل می باشد و سعی شده محصول محدودی که تولید می شود برای حفظ بازارهای خارجی استفاده شود.

جلال پور ادامه داد: در سال جاری متاثر از نوسانات ارزی و همچنین کاهش تولید پسته شاهد افزایش نرخ این محصول هستیم. در خصوص نوسانات ارزی باید این امر را در نظر بگیریم که سال ها قیمت پسته به دلیل ثابت ماندن نرخ ارز که البته سیاست ارزی اشتباهی بود ثابت مانده بود اما کشاورزان با هزینه های روز افزون تولید مواجه بودند امسال بعد از سالها نرخ ارز افزایش یافت و پسته که قیمتش متاثر از بازار جهانی است با افزایش قیمت مواجه شد.

وی گفت: از سوی دیگر نوسانات گرمایی که در ابتدای سال جاری در کشور روی داد منجر به کاهش شدید تولید پسته در داخل کشور شد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی کشور ادامه داد: تنش های گرمایی در فرودین ماه سال جاری موجب شد شاخه ها زایشی که باید برای تولید محصول رشد می کردند خشک شوند و رشد درختان عمدتا رویشی شد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی کشور گفت: ما شاهد کمترین محصول طی نیم قرن اخیر هستیم و بسیاری از فرصتهای شغلی و ارتزاق مردم استان نیز با مشکل مواجه شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که برای سال آینده مشکل تولید محصول برطرف و قیمتها نیز واقعی شوند هم اکنون باید به بازار فرصت دهیم تا بتواند از وضعیت فعلی خارج شود.