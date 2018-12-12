الگوهای اقتصادی غربی نسخه شفابخشی برای ایران ندارد

حسن اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقتصادی ایران امروز، رویدادهای ویژه و منحصر به فرد اقتصادی را شاهد است که وقوع بعضی از آن ها تاکنون در دنیا سابقه نداشته است.

وی با بیان اینکه وقتی شرایط ویژه و بدون الگویی به وجود می‌آید، ضرورت نوآوری و ایده پردازی از سوی صاحب نظران برای برطرف کردن چالش های اقتصادی ضرورت پیدا می کند، افزود: طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کلام رهبری معظم انقلاب نیز انعکاس یافته و در حال حاضر به مطالبه ای عمومی مبدل شده است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: برخی افراد می‌گویند برای برون رفت از این مشکل تنها دو راه وجود دارد که یکی از آنها استخراج الگوی اسلامی و نظام سازی بنیادی مبتنی بر علوم اسلامی است. این راه اگر چه ممکن است، ولی نیازمند پیگیری و گذر زمان است و در کوتاه مدت انتخاب بهینه‌ای محسوب نمی‌شود.

عضور انجمن اقتصاد دانان ایران گفت: راه دیگر تقلید و پیاده‌سازی نظامات و الگوهای غربی فارغ از هرگونه ترجیحات و یا جرح و تعدیل‌ها است.

تسلیم الگوهای غربی نشویم

اسماعیلی تصریح کرد: اما در این میان الگوی اقتصاد مقاومتی راه سومی است که قصد دارد مسیر جدیدی را در این میان باشد که اگر چه تحقق کامل مدل اسلامی و نظام سازی مبتنی بر فرامین دینی هم اکنون در دسترس نیست، اما نمی توان با چنین توجیهی، دست بسته کشور را تسلیم مدل های غربی کرد.

وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در طول سال های گذشته با درک شرایط خاص ملی و بین المللی کشورمان، راهبردهایی را در چارچوب نامگذاری سال ها طراحی کردند که به طور قطع نقشه راهی برای حرکت مسئولان نظام در یک مسیر مطمئن برای دستیابی به اهداف کلان نظام و علاجی برای برون رفت از چالش هایی بود که کشور به آن ها گرفتار شده است.

وی در ادامه بیان کرد: در میان نام گذاری سال های گذشته که با توجه به شرایط ویژه کشور همگی اقتصادی انتخاب شدند، سال جهاد اقتصادی نقطه عطف این نامگذاری ها بود؛ جهاد اقتصادی پازلی است که از قطعات مختلف تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف تشکیل شده است؛ با کنار هم قرار گرفتن صحیح قطعات این پازل و ترسیم سپهر روشنی از آینده اقتصادی ایرانی، به نظریه و الگویی مبتکرانه در عرصه اقتصادی نیاز است که مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را می توان از جمله این نظریه های نوآورانه تلقی کرد.

غرب نسخه شفابخشی برای ایران ندارد

این فعال اقتصادی بیان کرد: در هیچ یک از مکتوبات و نظریه های متداول اقتصادی غرب، الگو و پیشینه نظری و عملی مشخصی درباره اقتصاد مقاومتی نمی توان یافت که برای مشکلات اقتصادی همچون تحریم بانک مرکزی، تحریم صنعت نفت و... در آن نسخه شفابخشی ارائه شده باشد.

عضو انجمن اقتصاد دانان ایران در ادامه خاطرنشان کرد: شاید تحقیقات محرمانه ای در این زمینه انجام شده باشد اما در ترافیک نظریه های اقتصادی ، قحطی نظریه «اقتصاد مقاومتی» به چشم می خورد، در شرایطی که انبوه الگوهای اقتصادی از حل مسائل اقتصادی امروز ایران عاجز هستند و تحریم های گسترده علیه کشورمان رو به گسترش است این الگو الهام بخش اقتصاد مقاومتی می تواند انقلاب عظیمی را در عرصه اقتصاد ایران ایجاد کند.

اسماعیلی گفت: بر این اساس در ادبیات اقتصاد مقاومتی باید بدانیم مشکل اصلی اقتصاد ایران چیست و بعد از آن باید روش درست برخورد با مشکل را شناسایی و سپس اقدامات لازم جهت مقابله با مشکل را اعمال کنیم.

این فعال اقتصادی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که با آینده پژوهی دقیق و عالمانه تمامی فرصت های آتی دشمن را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور شناسایی کرده و راهکار مناسب را در سطوح مختلف بکار می گیرد و در واکنش به فشارهای اقتصادی و تحریم های اقتصادی کشورمان، مطرح شده است.

توجه به الگوی ایرانی و اسلامی

عضو انجمن اقتصاد دانان ایران با بیان اینکه اگر چه بین این مفهوم و مفاهیم استقلال اقتصادی و خودکفایی مشترکاتی وجود دارد، اظهار کرد: مقصود از استقلال و خودکفایی این است که جامعه بتواند نیازمندی های خود را در حد بالایی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد.

وی گفت: توجه به دو بعد اسلامی و ایرانی در تدوین الگوی مطلوب و مناسب برای کشور به شدت حائز اهمیت است و الگوی مقاومتی به لحاظ اسلامی ساختارهای متناظر به آرمان و هدف را پیگیری می کند و در عین حال به لحاظ ایرانی نیز ناظر به مسائل و نیازهای بومی خواهد بود.

اسماعیلی عنوان کرد: آزادسازی حوزه اقتصادی، تکیه بر مزیت های طبیعی و صرف نظر نمودن از مزیت های رقابتی، پذیرش تقسیم کار جهانی و ورود در زنجیره ارزش عناوین تجاری بین المللی و جهانی، استقبال از سرمایه گذاری خارجی ... اهم مواردی هستند که در این میان باید مدنظر قرار گیرند.

عضو انجمن اقتصاد دانان ایران افزود: اجرای ناقص برنامه های مرسوم توسعه در کنار پیگیری اهداف و آرمان های انقلابی است، توجه به این نکته حائز اهمیت است که چالش نظری جدی در تقابل با نظام سلطه، تبعات بسیاری در حوزه سیاستگذاری عملی و نوع ارتباط با غرب دارد که از جمله آن تشدید تحریم ها و فشارها بر ضد کشور است اما در ذات برنامه های مرسوم توسعه که گونه ای از خوش بینی ذاتی و درونی به روابط حاکم در نظام بین الملل نهفته است، جهانی سازی و ارتقای همکاری های اقتصادی بین المللی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه عنوان کرد: نظام اسلامی به لحاظ راهبردی ناگزیر است برای مسائل و نیازمندی های خاص خود، دست به طراحی و مدل سازی الگوهای نهادی جدید بزند و لذا باید در میان این دو مسیری که در بلند مدت هر دو به یک سرنوشت دچار می شوند، راهبردی به کشور معرفی شود که بتواند در بلندمدت پیگیری اهداف و آرمان های نظام اسلامی را تضمین کند.

عضو انجمن اقتصاد دانان ایران اظهار داشت: مسیر جدید باید دارای ویژگی هایی از جمله استکبارستیزی و ظلم ستیزی در حوزه سیاست خارجی و در مواجهه با نظام بین المللی اهداف خود را پیگیری نماید، روحیه جهاد و شهادت، مبارزه و از جان گذشتگی باشد و طراحی حوزه اقتصادی چنان باشد که دشمنان خارجی نتوانند با ابزار قرار دادن مسائل اقتصادی، جلو حرکت رو به جلو کشور را بگیرند، باشند.

مقابله با فشارها با اقتصاد مقاومتی

این فعال اقتصادی گفت: در صورتی که تئوری پردازی و مدل سازی مناسبی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته باشد، فشارها و تحریم های خارجی به جای تهدید نظام اسلامی، به یک وضعیت مناسب برای پیشرفت کشور خصوصاً در حوزه اقتصادی تبدیل می شوند.

اسماعیلی گفت: زمانی می توان ادعا کرد که از فرصت تحریم ها علیه کشور استفاده مناسبی صورت پذیرفته است که اولاً در حوزه نظری طراحی و تئوری پردازی مناسبی صورت گرفته باشد و ثانیاً به لحاظ اجرایی و پیاده سازی، ساختارهای موجود در کشور با نهادهای مبتنی بر الگوی مقاومتی در شرایط تحریم جایگزین شده باشند.

وی تصریح کرد: بر این مبنا یکی از نتایج پیگیری سناریوی سوم مواجهه مثبت و فعال با فشارها و تحریم های خارجی است.