به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نامزدهای بیست و پنجمین دوره جوایز انجمن بازیگران (SAG) روز چهارشنبه ۱۲ دسامبر اعلام شد.

انجمن بازیگران بیش از ۲۰ درصد از اعضای رای‌دهنده آکادمی علوم و هنرهای سینمایی را تشکیل می‌دهد به همین دلیل رای این انجمن ملاک مناسبی برای پیش‌بینی نامزدها و برندگان جوایز اسکار در بخش‌های بازیگری شناخته می شود. سال گذشته در میان ۲۰ نامزد بخش سینمایی این جوایز ۱۵ تا از آنها توانستند در نهایت نامزد جایزه اسکار شوند.

این جوایز همچنین بخش تلویزیونی را نیز شامل می شود.

برندگان جوایز انجمن بازیگران آمریکا روز یکشنبه ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) معرفی خواهند شد.

فهرست کامل نامزدهای بیست و پنجمین دوره جوایز سینمایی انجمن بازیگران آمریکا از این قرار است:

بخش سینمایی

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد:

کریستین بیل «معاون»

بردلی کوپر «ستاره ای متولد می شود»

رامی ملک «بوهمین راپسودی»

ویگو مورتنسن «کتاب سبز»

جان دیوید واشینگتن «بلک‌ک‌کلنزمن»

نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن:

امیلی بلانت «بازگشت مری پاپینز»

گلن کلوز «همسر»

اولیویا کولمن «سوگلی»

لیدی گاگا «ستاره ای متولد می شود»

ملیسا مک کارتی «هرگز می توانی مرا ببخشی؟»

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:

ماهرشالا علی «کتاب سبز»

تیموتی شالامی «پسر خوب»

آدام درایور «بلک‌ک‌کلنزمن»

سام الیوت «ستاره ای متولد می شود»

ریچارد ای گرانت «هرگز می توانی مرا ببخشی؟»

نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن:

ایمی آدامز «معاون»

امیلی بلانت «یک مکان ساکت»

مارگو رابی «مری ملکه اسکاتلندی ها»

اما استون «سوگلی»

ریچل وایس «سوگلی»

نامزدهای ‌گروه بازیگری:

«ستاره ای متولد می شود»

«پلنگ سیاه»

«بلک‌ک‌کلنزمن»

«بوهمین راپسودی»

«آسیایی های خرپول»

نامزدهای ‌گروه بدلکاران فیلم:

«مرد مورچه ای و زنبورک»

«انتقام جویان: جنگ ابدیت»

«تصنیف باستر اسکراگز»

«پلنگ سیاه»

«ماموریت: غیرممکن-فال‌اوت»

بخش تلویزیونی

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال درام:

جیسون بتمن «اوزارک»

استرلینگ کی براون «این ما هستیم»

جوزف فاینس «سرگذشته ندیمه»

جان کراسینسکی «جک رایان»

باب ادنکیرک «بهتره با سول تماس بگیری»

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال درام:

جولیا گارنر «اوزارک»

لورا لینی «اوزارک»

الیزابت ماس «سرگذشت ندیمه»

ساندرا اوه «کشتن ایو»

رابین رایت «خانه پوشالی»

نامزدهای ‌گروه بازیگری سریال درام:

«آمریکاییها»

«بهتره با سول تماس بگیری»

«سرگذشت ندیمه»

«اوزارک»

«این ما هستیم»

نامزدهای بهترین بازیگر مرد سریال کمدی:

آلن آرکین «متد کامینسکی»

مایکل داگلاس «متد کامینسکی»

بیل هدر «بری»

هنری وینکلر «بری»

نامزدهای بهترین بازیگر زن سریال کمدی:

الکس بورنستین «خانم میزل شگفت انگیز»

آلیسون بری «Glow»

ریچل بروزناهان «خانم میزل شگفت انگیز»

جین فوندا «گریس و فرانکی»

لی‌لی توملین «گریس و فرانکی»

نامزدهای ‌گروه بازیگری سریال کمدی:

«آتلانتا»

«بری»

«Glow»

«متد کامینسکی»

«خانم میزل شگفت انگیز»

نامزدهای بهترین بازیگر مرد در مینی سریال یا فیلم تلویزیونی:

آنتونیو باندراس «نابغه: پیکاسو»

دارن کریس «ترور جانی ورساچه: داستان جنایی آمریکایی»

هیو گرانت «یک رسوایی خیلی انگلیسی»

آنتونی هاپکینز «شاه لیر»

بیل پولمن «گناهکار»

نامزدهای بهترین بازیگر زن در مینی سریال یا فیلم تلویزیونی:

ایمی آدامز «چیزهای تیز»

پاتریشیا آرکت «فرار از دانمورا»

پاتریشیا کلارکسون «چیزهای تیز»

پنه لوپه کروز «ترور جانی ورساچه: داستان جنایی آمریکایی»

اما استون «مجنون»

نامزدهای ‌گروه بدلکاران سریال تلویزیونی:

«Glow»

«دردویل مارول»

«جک رایان»

«مردگان متحرک»

«وست‌ورلد»