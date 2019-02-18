به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن چهره‌پردازان و طراحان موی آمریکا «معاون» و «خانم میزل شگفت‌انگیز» را به عنوان بهترین‌های سال انتخاب کرد. «معاون» فیلم زندگینامه‌ای آدام مک کی درباره دیک چنی، با بازی کریستین بیل نامزد اسکار برای این نقش، به عنوان برنده این دوره جایزه انجمن طراحان چهره و مو در بخش یک دوره تاریخی خاص انتخاب شد.

این فیلم هم جایزه بهترین چهره‌پردازی شخصیت یا دوره خاص و هم جایزه ویژه را از آن خود کرد. «ماری ملکه اسکاتلندی‌ها» هم جایزه بهترین آرایش مو در بخش دوره خاص را از آن خود کرد.

هر دوی این فیلم‌ها در اسکار نیز نامزد دریافت جایزه شده‌اند. «مرز» فیلم کارگردان ایرانی تبار از سوئد دیگر نامزد اسکار در این بخش است.

«ستاره‌ای متولد شده» و «آسیایی‌های خرپول» نیز برنده جوایز دوره معاصر برای چهره‌پردازی شدند.

در بخش تلویزیونی «خانم میزل شگفت‌انگیز» جایزه بخش دوره‌ای را برد و «داستان ترسناک آمریکایی: آخرالزمان» و «رقص با ستاره‌ها» نیز برنده جایزه معاصر شد.

از سریال «وست ورلد»‌ نیز با اهدای جایزه ویژه تقدیر شد.

در این مراسم ملیسا مک‌کارتی جایزه هنرمند برجسته را دریافت کرد.