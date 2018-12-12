جایزه ویژه برای استارتاپ های شهر هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد رجائیان، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در نشست خبری هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند مشهد که در حاشیه همایش «تهران هوشمند» در محل برج میلاد تهران برگزار شد اظهار کرد: هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند مشهد با شعار «شهر هوشمند، شهر امید و زندگی»، با محوریت معرفی ویژگیهای شهرهای هوشمند و خدمات ارائهشده در این حوزه به متخصصان و عموم مردم برگزار میشود.
وی با اشاره به نگاه ویژه سازمان فاوا به این نمایشگاه اعلام کرد: در راستای شعار محوری این دوره مدیریت شهری یعنی «مشهد؛ شهر هوشمند، شهر امید و زندگی»، این نمایشگاه برنامهریزی شد که در آن برترین شرکتهای ارائهدهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور خواهند داشت.
وی با عنوان اینکه هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند مشهد، پذیرای سه سطح از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و شهر هوشمند خواهد بود، افزود: شرکتهای سطح یک کشور که در زمینه هوشمندسازی و نظامهای پرداخت شهری فعالیت دارند، در کنار پیمانکاران عمده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاکله اصلی نمایشگاه را تشکیل خواهند داد و در کنار این دو، مجموعهای از استارتاپهای مرتبط با حوزه شهر هوشمند نیز حضور فعال خواهند داشت.
رجائیان نقش استارتاپها را در ارائه خدمات خلاقانه و کارآمد به مردم، جدی دانست و تاکید کرد: در راستای حمایت از استارتاپهای فعال و خلاق در حوزه شهر هوشمند، جایزه ویژه استارتاپهای شهر هوشمند در این دوره از نمایشگاه اهدا خواهد شد. در همین راستا، استارتاپهای اول تا سوم به ترتیب، 10، 5 و 3میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد و از 6 استارتاپ بعدی نیز با اهدای لوح استارتاپ برگزیده، تقدیر خواهدشد.
وی در ادامه این نشست خبری با تاکید بر ضرورت ایجاد شهرداری اکوسیستمی برای عرضه دستاوردها و ایدهها برای فعالان این عرصه گفت: فعالیت ها باید به صورت متمرکز انجام شود تا کل کشور بهره ببرند و چون جنس نیازها یکسان است باید زیرساخت های یکپارچه ای طراحی شود.
وی ادامه داد: متاسفانه ساختاری که تعریف شده اشکال دارد و در نهادهای قانون گذاری شورای شهر دچار ابهام هستیم؛ هر شهری قانون متفاوتی درباره یک موضوع تصویب میکند، من در شهر خودم مدیریت پارکینگ را قانونگذاری و شهر دیگر به شکل دیگری قانون گذاری می کند و این در حالی است که باید قوانین را با یکدیگر منطبق کرد.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد با تاکید بر ضرورت ایجاد یکنواختی در مصوبات شورای عالی استانها گفت: بیش از ۸۰درصد سبد خدماتی که در شهرداری ها به شهروندان می دهیم مشابه است و تلاش کردیم سرویسهای یکسانی داده شود.
وی ادامه داد: قاعدتا نباید منتظر بود همه مسایل کلان در این حوزه ها به صورت ریشه ای حل شود اما اقدامات مقطعی و نشست های هر سه ماه یک بار با حضور مدیران فاوای کلان شهرها با دستور کار مشخصی برگزار می شود که باید به بررسی و برطرف کردن دغدغه های موجود پرداخت.
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد با بیان اینکه کیف پول الکترونیکی مشهد در این نمایشگاه رونمایی میشود گفت: پرداخت خرد با قوت کار میکند و ضریب نفوذ آن در شهر مشهد بسیار خوب است؛ بیش از 95 درصد پرداختهای خرد شهرداری با این کارت انجام می شود.
وی ، همچنین از آغاز پرداخت مبتنی بر موبایل و NFC در مشهد خبر داد و افزود:کیف پول براساس فناوری QR که مقرون به صرفه است را برای شرکتهای فعال شروع کردیم که استارت آن از نمایشگاه زده می شود.
وی در عین حال بیان کرد: دراین نمایشگاه، مجموعهای از سازمانها و شرکتهای بزرگ خدماتدهنده در حوزه فناوریهای نوین مرتبط با شهر هوشمند در کنار مجموعهای برگزیده از استارتاپهای پیشرو و نوظهور در عرصه خدمات شهری و شهروندی، آخرین فناوریها و خدمات خود را معرفی خواهند کرد.
وی با بیان اینکه هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند هم زمان با نمایشگاه «ایرانکام» برگزار خواهد شد اظهار کرد: این نمایشگاه پذیرای ٣ سطح از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و شهر هوشمند خواهد بود، شرکت های سطح یک کشور که در زمینه هوشمندسازی و نظام های پرداخت شهری فعالیت دارند، در ک
همچنین اردکانی ، مدیر اجرایی هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند در این نشست اظهارکرد: حوزه استارتاپها از بخشهای جذاب نمایشگاههای حوزه فناوری و هوشمندسازی بوده و این کسبوکارهای نوپا همواره روح تازهای را به کالبد خدمات هوشمند شهری دمیدهاند.
وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حضور استارتاپهای نوپا در هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند اعلام کرد: استقبال استارتاپهای حوزه شهر هوشمند بسیار خوب بوده وتاکنون بیش از 90 درصد از فضای اختصاص دادهشده به این کسب وکارها تکمیل شده است.
اردکانی با بیان اینکه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، کارگاهها و ورکشاپهای آموزشی متعددی برگزار خواهد شد عنوان کرد: مجموعه کارگاههای آموزشی هوشمندسازی، با همکاری دانشگاه فردوسی برگزار میشود، این کارگاهها که محتوای علمی و آموزشی مرتبط با حوزه شهر هوشمند دارد، از سوی کانون نوآوری و خلاقیت دانشگاه فردوسی مشهد طراحی محتوا و اجرا خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: این کارگاهها در موضوعات (open data) و (Gamification)، حوزه نوآوری و زیرشاخههای آن و موضوعات مبتلابه استارتاپهای حوزه مدیریت شهری ، برای شرکتکنندگان در نمایشگاه و علاقهمندان به موضوعات فوق برگزار میشود.
اردکانی ، هدف از برگزاری این کارگاهها را آشنایی علاقهمندان با دستاوردهای جدید در حوزههای مختلف خدمات هوشمند شهری، جذب ایدههای نو و افزایش سطح اطلاعات شهروندان درباره فرصتهای هوشمندسازی در تمامی زمینهها عنوان کرد.
مدیر اجرایی هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند افزود: این نمایشگاه ، با شعار «شهر هوشمند، شهر امید و زندگی»، با محوریت معرفی ویژگیهای شهرهای هوشمند و خدمات ارائهشده در این حوزه به متخصصان و عموم مردم، 12 تا 16 دیماه در سالن فردوسی نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار خواهدشد.
گفتنی است؛ علاقهمندان میتوانند از این پس اخبار و اطلاعات مربوط به هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند را در رسانه های اجتماعی با شناسه smartcity.expo@ و در پیامرسانها با عنوان «شهر هوشمند» دنبال کنند. همچنین سایت رسمی هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند، به آدرس smartexpo.mashhad.ir نیز مجموعه اتفاقات مرتبط با این حوزهها را پوشش خواهد داد.
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