ضرورت تلاش بیشتر دستگاه های اجرایی برای مقابله با جنگ اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یارمحمدیان عصر چهارشنبه در آیین کلنگ زنی یک مجموعه بزرگ آبی ورزشی درمانی در گلشهر گلپایگان، اظهار داشت: آنچه مسلم است اینکه فعالیت های مراکز ورزشی و رفاهی سبب برطرف شدن بسیاری از مشکلات در زمینه کمبود مراکز رفاهی خواهد شد.

فرماندار گلپایگان تصریح کرد: ایجاد پروژه از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی در شهرهای کوچک مانند گلشهر موجب رونق اقتصادی، اشتغال و عدم کاهش جمعیت شهری شده و حتی مهاجرت معکوس را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: به سبب اهمیت مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مختلف اگر دستگاه های اجرایی در این زمینه سنگ اندازی کنند بدون شک به شهر و مردم آن آسیب وارد می شود لذا ادارات دولتی موظفند به منظور توسعه پروژه های مختلف همکاری لازم را در چارچوب قانون با آنها داشته باشند.

یارمحمدیان تأکید کرد: انتظار داریم ادارات دولتی با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به ارائه تسهیلات لازم به منظور اجرای پروژه ها با بخش خصوصی همکاری کرده تا آنان با پشتوانه، دلگرمی و بدون دغدغه پروژه خود را به سرانجام برسانند و مردم نیز باید از سرمایه گذاران در احداث پروژه های مختلف به ویژه رفاهی و خدماتی که می تواند در زندگی آنها تسهیل ایجاد کند، استقبال کنند.

فرماندار گلپایگان با تأکید بر اینکه ادارات ذی ربط به ویژه شهرداری در روند احداث این پروژه همکاری لازم را داشته باشد، افزود: بدیهی است نظارت و همکاری دستگاه های ذیربط به ویژه شهرداری می تواند موانع آن را مرتفع و بهره برداری هر چه زودتر سرمایه گذاران که در چارچوب قانون مجوزهای لازم را دریافت کرده اند تسهیل شود.

وی با بیان اینکه امروز موضوع ورزش یک بحث فانتزی نیست، گفت: ورزش باید در سبد خانواده ها قرار گیرد زیرا برای درمان بیماری باید هزینه های گزاف پرداخت شود در صورتی که با ورزش می توان همیشه بدنی سالم و تندرست داشت.

حسین یارمحمدیان گفت: با توجه به اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و منابع اقتصادی کاهش یافته است باید از سوی ادارات دولتی کار و تلاش بیشتری به منظور رفاه و تأمین نیازهای مردم صورت پذیرد.