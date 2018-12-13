تاثیر وعده صبحانه در کاهش ریسک بیماری قلبی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه تافتس بوستون در جدیدترین مطالعه خود به رابطه بین صبحانه و سلامت بهتر قلب پی بردند.

این محققان عنوان می کنند افرادی که صبحانه می خورند، کمتر دچار تشکیل پلاک در عروق خونی شان می شوند.

پلاک ها رسوبات چربی، کلسیم و سایر مواد قابل تشکیل در عروق هستند که منجر به سخت شدگی و تنگ شدن عروق خونی می شوند. به این حالت «آترواسکلروز» یا تصلب شریان گفته می شود. تصلب شریان می تواند منجر به حمله قلبی، سکته و سایر مشکلات شود.

«خوزه پنالوو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تنها نخوردن صبحانه علت اصلی تشکیل پلاک در عروق خونی نیست. بلکه دلایل متعددی می تواند در بروز تصلب شریان نقش داشته باشد.»

به گفته وی، «در بسیاری از افراد، حذف وعده صبحانه بخشی از مجموعه عادات بد است. به عنوان مثال این افراد تمایل به خوردن بیشتر در وعده های بعدی دارند.»

پنالوو در ادامه تاکید می کند: «در راس تمامی این دلایل، حذف وعده صبحانه ممکن است دارای تاثیرات منفی بر هورمون های تنظیم کننده اشتها، قندخون و انسولین باشد.»

مطالعات قبلی نشان داده اند افراد عاشق خوردن صبحانه، کمتر چاق بوده یا مبتلا به دیابت یا بیماری قلبی هستند.

این مطالعه شامل بیش از ۴۰۰۰ فرد بزرگسال ۴۰ تا ۴۵ ساله از اسپانیا بود. ۳ درصد این افراد هیچوقت صبحانه نمی خوردند درحالیکه ۲۷ درصد به طورمنظم صبحانه مفصل می خوردند.

محققان مشاهده کردند در حدود ۷۵ درصد افرادی که هیچوقت صبحانه نمی خوردند دچار تشکیل پلاک در عروق شان شده بودند، در حالیکه ۵۷ درصد افرادی که صبحانه مفصل می خوردند، دچار گرفتگی عروق شدند.

محققان دریافتند طرفداران خوردن صبحانه از لحاظ شیوه های دیگر زندگی هم سالم تر بودند. به عنوان مثال، آنها میوه و سبزیجات، غذای دریایی و گوشت کم چرب بیشتری می خوردند. همچنین کمتر چاق یا مبتلا به فشارخون بالا، دیابت یا میزان کلسترول ناسالم بودند.