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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۸:۲۵

فرماندار شهرستان سنندج:

توسعه گردشگری، اشتغالزایی و تامین امنیت پایدار اولویت کاری است

توسعه گردشگری، اشتغالزایی و تامین امنیت پایدار اولویت کاری است

سنندج – فرماندار شهرستان سنندج گفت: توسعه پایدار، مشکل بیکاری و اشتغالزایی جوانان شهرستان در اولویت کاری تمامی دستگاه های اجرایی دولتی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج، محمدابراهیم زارعی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان، اظهارداشت: مسئولان، خدمت به مردم را یک فرصت مغتنم به شمار می آورند و همواره د راه تکریم و رفع مشکلات مردم در تلاش هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح های اشتغال پایدار روستایی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: ۳۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی روستایی به ۴۴۶ طرح با ایجاد اشتغال برای هزار و ۲۵ نفر در سطح شهرستان سنندج پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان سنندج ادامه داد: با در نظر گرفتن تمهیدات دولت برای افزایش این اعتبارات و تخصیص آن به افراد کارآفرین تا پایان سال جاری، شاهد رشد چشمگیر این ارقام به لحاظ پرداخت و ایجاد شغل خواهیم بود.

زارعی یادآور شد: توجه ویژه به بحث های اشتغالزایی و محرومیت زدایی در شهرها و روستاهای شهرستان و جذب سرمایه گذار برای رونق دادن به بخش های گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی بسیار ضروری است.

وی در پایان سخنان خود به مشکلات ترافیکی سطح شهر سنندج اشاره کرد و بیان کرد: رفع معضلات ترافیکی شهر سنندج نیز از دیگر نکات حائز اهمیتی است که با تاکید فرمانداری در اولویت کاری شهرداری سنندج قرار گرفته است.

کد مطلب 4483880

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