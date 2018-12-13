وجود ۳ گردنه برف گیر در ایلام/ آمادگی پلیس راه برای زمستان

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح زمستانه پلیس راه استان در سال ۹۷ از ۲۲ آذر تا ۲۲ اسفند ماه همزمان با سراسر کشور در با همکاری عوامل انتطامی، امدادی و خدماتی در محورهای برون شهری آغاز شده است.

وی افزود: استان ایلام دارای سه گردنه برف گیر و مه گیر شامل قلاجه، قلندر و کبیر کوه است حتما رانندگان قبل از سفرهای برون شهری باید نسبت به فراهم نمودن تجهیزات ایمنی به ویژه زنجیر چرخ و همچنین معاینه فنی خودروی خود توجه بیشتری داشته باشند.

رئیس پلیس راه ایلام اظهار داشت: پلیس راه استان در این طرح زمستانه به دنبال کاهش میزان تلفات رانندگی و خدمت رسانی مطلوب به مسافران است.

همتی زاده عنوان کرد: همکاران پلیس راه در تمامی محورهای استان طی فصل زمستان حضوری فعال دارند و اجازه تردد به خودروهای دارای نقص فنی را نخواهد داد.

وی ادامه داد: همچنین رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی برای پیشگیری از وقوع تصادفات انجام دهند که بتوانند به سلامت به مقصد برسند.