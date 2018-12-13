هزینه ارزی ۳درصد داروهای وارداتی ۳ برابر سهم ۹۷ درصدی تولید داخل

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فودازی، روز پنج شنبه در نشست خبری سیزدهمین کنگره بین المللی انکولوژی که قرار است از ۲۸ تا ۳۰ آذر ۹۷ در هتل المپیک تهران برگزار شود، گفت: دسته ای از بیماری ها هستند که از نظر روانی، علاوه بر بیمار، خانواده او را نیز تحت الشعاع قرار می دهد که از سرطان ها از همین دسته بیماری ها هستند.

وی افزود: بار روانی بیمار مبتلا به سرطان بر علاوه اینکه خودش را درگیر می کند، خانواده بیمار را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و آنها می خواهند که بیمارشان بهترین کیفیت درمان را دریافت کند.

فودازی، از دارو به عنوان مهم ترین بحث در مورد بیماران مبتلا به سرطان نام برد و گفت: بیمار مبتلا به سرطان و خانواده او همواره به دنبال دریافت داروهایی هستند که اثرگذاری بهتری داشته باشد.

دبیر انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران، با اشاره به حاشیه هایی که برای داروهای ضد سرطان تولید داخل مطرح است، افزود: صنعت داروسازی کشور سابقه ۷۰ ساله دارد و توانسته بین ۹۵ تا ۹۷ درصد نیاز بازار دارویی داخل را تامین کند.

فودازی در عین حال به تفاوت هزینه های داروهای وارداتی و تولید داخل اشاره کرد و گفت: از نظر ارزی، هزینه ۳ درصد داروهای وارداتی، بین ۲ تا ۳ برابر هزینه ۹۷ درصد داروهای تولید داخل است.

وی با عنوان این مطلب که این هزینه ها به طور مستقیم و غیر مستقیم از جیب مردم تامین می شود، ادامه داد: خوشبختانه وزارت بهداشت با همکاری انجمن های علمی، در صدد نوشتن راهنمای بالینی درمان بیماری ها بر آمده که در همین زمینه، انجمن رادیوتراپی انکلوژی ایران نیز، برای نوشتن راهنمای بالینی درمان سرطان ها، با وزارت بهداشت همکاری می کند.

فودازی تاکید کرد: در شرایط کنونی، مهم است که چه نظام تجویز و درمانی به نفع کشور است که بتواند کیفیت زندگی بیماران را افزایش دهد.

به گفته وی، راهنمای بالینی در تمام کشورهای دنیا مورد توجه و استفاده قرار دارد.