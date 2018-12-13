شرکت های دانش بنیان در مازندران توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر پنجشنبه در دیدار با دکتر قادری فر، معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: توسعه فرصت های کسب و کار و اشتغال پایدار با توسعه شرکت های دانش بنیان شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه نیازمند به تعامل و همکاری مدیران مازندرانی در تهران در عرصه های مختلف هستیم، افزود: با ارائه برنامه های مدون کاربردی و عملیاتی از دستگاه های اجرایی و نیز با مشارکت اجتماعی مردم در توسعه استان گام بر می داریم.

استاندار مازندران بر استفاده از فناوری های نوین و اجرایی شدن دولت الکترونیک در سازمان ها تاکید کرد و خواستار حمایت و همکاری معاونت علمی در اجرایی شدن این طرح شد وافزود: باید به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در استان توجه بیشتری شود تا از این طریق بتوانیم فرصت های کسب و کار بیشتری را ایجاد کنیم.

نازک تبار رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ساری با تاکید بر همکاری دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی در استان، بیان داشتند؛ با تعدد دانشگاه در استان مازندران می توانیم توسعه مناسبی در زمینه علم و فناوری داشته باشیم و سهم واحدهای فناور و دانش بنیان در استان را افزایش دهیم.