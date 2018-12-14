امکان احراز هویت در استفاده از اپلیکیشنهای بومی فراهم می شود

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا یک ماه آینده امکان اتصال ۱۰ اپلیکیشن برتر و دو پیام رسان بومی را به API سامانه شاهکار فراهم می کنیم گفت: این امکان باعث می شود کاربرانی که از این اپلیکیشن ها استفاده می کنند احراز هویت شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایرانی) سامانه ای برای احراز هویت کاربران در فضای اینترنت است که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی شده است.

وی هدف از راه اندازی و پیاده سازی این سامانه را احراز اصالت سرویس گیرندگان در فضای مجازی عنوان کرد.

وی گفت: با ارائه مجوز سامانه شاهکار به اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی، این سرویس دهندگان می توانند برای ارائه سرویس اصالت هویت کاربران را تایید کنند.

ناظمی ادامه داد: به این معنی که شماره های تلفنی که از این اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی استفاده می کنند باید مورد تایید واقع شود. به عنوان مثال کاربری که می خواهد پرداخت قبض از طریق اپلیکیشن انجام دهد باید احراز هویت شود تا کد ملی و شماره موبایل آن مورد تایید سامانه شاهکار قرار گیرد.

وی گفت: در این سامانه شماره کاربری که از اپلیکیشن های بومی و پیام رسان ها استفاده می کنند با کد ملی وی مطابقت داده می شود و در صورتی که اطلاعات وی یکسان بود امکان استفاده از خدمات را خواهد داشت.

وی اجرای این طرح را در جهت جلوگیری از تخلفات و کلاهبرداری در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: در مرحله نخست این سیستم به ۱۰ اپلیکیشن برتر و دو پیام رسان بومی اختصاص داده می شود اما تا سال آینده امکان اتصال به سامانه شاهکار برای تمامی اپلیکیشن ها و پیام رسان های بومی ممکن می شود تا شاهد جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف در جابجایی و نقل و انتقال پول، خدمات پرداخت و خرید و فروش اینترنتی و نیز پرداخت قبوض از طریق این اپلیکیشن ها باشیم.